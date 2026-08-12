Mexicali se prepara en agosto 2026 para la reapertura de la calle José Azueta tras 48 días de obras de drenaje

La colonia Primera Sección, en Mexicali, transita las últimas semanas de un cierre vial que modificó la rutina de cientos de familias desde el 29 de junio. La calle José Azueta permanece cerrada entre Cristóbal Colón y la avenida Francisco I. Madero mientras la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) concluye los trabajos de reposición de la red sanitaria.

La reapertura de la calle José Azueta llega en agosto 2026, luego de 48 días de obras de drenaje que buscan modernizar el sistema de saneamiento en esta zona de Mexicali, según confirmó la CESPM. El plazo de la dependencia estatal marca el 15 de agosto como fecha límite para restablecer la circulación completa en el tramo afectado.

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¿Cuándo se reabre la calle José Azueta en Mexicali?

La CESPM programó el cierre total de la calle José Azueta desde el 29 de junio y hasta el 15 de agosto de 2026, un periodo de 48 días de obras de drenaje en la colonia Primera Sección. El tramo afectado corre entre las calles Cristóbal Colón y la avenida Francisco I. Madero, un sector con alta circulación vehicular y peatonal en Mexicali.

La obra forma parte del programa de rehabilitación de infraestructura sanitaria que ejecuta la CESPM en distintos puntos de la colonia Primera Sección y zonas aledañas. El objetivo es mejorar el funcionamiento del drenaje, reducir encharcamientos y prevenir fugas en la red sanitaria durante la temporada de lluvias.

La CESPM instaló señalización preventiva a lo largo de todo el tramo cerrado para orientar la circulación de vehículos particulares y de transporte público mientras avanzan los trabajos de drenaje. La dependencia recomienda usar vías alternas y planear los recorridos con anticipación hasta que concluya la reapertura de la calle José Azueta.

Cuadrillas de la CESPM concluyen la reposición de la red sanitaria en José Azueta. (CESPM | Facebook)

¿Qué vías alternas existen mientras dura el cierre en Mexicali?

Automovilistas que circulan a diario por la colonia Primera Sección, en Mexicali, buscan alternativas para evitar el tramo cerrado de la calle José Azueta durante las próximas semanas. La recomendación oficial apunta a desviar el tránsito por avenidas paralelas ubicadas entre Cristóbal Colón y Francisco I. Madero, los dos límites que marcan el cierre total.

El transporte público que atraviesa la colonia Primera Sección también ajustó parte de sus rutas mientras dura el cierre vial en la calle José Azueta. Usuarios reportan tiempos de traslado más largos, sobre todo en los horarios de alta demanda durante las mañanas y las tardes en distintos puntos de Mexicali.

La CESPM mantiene comunicación con las autoridades viales municipales de Mexicali para reforzar la señalización en los cruces cercanos al tramo cerrado de la calle José Azueta. La dependencia insiste en que esta coordinación busca reducir el impacto del cierre entre automovilistas y peatones hasta la fecha programada de reapertura, fijada para el 15 de agosto.

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