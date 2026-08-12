El programa poco conocido del Infonavit que te da hasta $71,324 pesos para remodelar tu casa: tiene tres requisitos y así lo solicitas en agosto 2026

El banco hipotecario abre un programa poco conocido entre los trabajadores que buscan remodelar su casa sin contratar un préstamo aparte, y la entidad libera hasta $71,324 pesos para materiales, mano de obra o equipamiento del inmueble. El apoyo de Infonavit se activa junto al crédito hipotecario para vivienda nueva o usada, exige tres requisitos puntuales y su solicitud corre durante agosto 2026 a través de Mi Cuenta Infonavit.

El beneficio se llama ‘Equipa tu Casa’ y funciona como un monto adicional al crédito de vivienda, nunca como un producto independiente. Infonavit destina estos recursos a la reparación, ampliación o mejora del inmueble sin modificar su estructura, y el derechohabiente recibe el dinero directo en su cuenta.

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¿Cuáles son los tres requisitos para el crédito Equipa tu Casa de Infonavit?

Infonavit exige que el solicitante sea derechohabiente con una relación laboral vigente al momento del trámite. El segundo requisito obliga a cumplir las condiciones del crédito para compra de vivienda nueva o existente, ya que Equipa tu Casa nunca opera de forma aislada.

El tercer requisito pide ingresar a Mi Cuenta Infonavit, precalificar y elegir entre Crédito Infonavit o Infonavit Total según la necesidad del trabajador. Después, el derechohabiente integra su expediente completo y formaliza el crédito ante notario público.

Estos son los tres requisitos que pide Infonavit para acceder al beneficio:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Cumplir los requisitos del crédito de vivienda nueva o existente

Precalificar en Mi Cuenta Infonavit y formalizar ante notario

Seis meses tiene el derechohabiente para usar el crédito en su remodelación.

¿Cómo se solicita Equipa tu Casa y cómo entrega Infonavit el dinero?

El trámite arranca cuando el trabajador pide Equipa tu Casa al momento de solicitar su crédito de vivienda, ya sea en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o mediante Mi Cuenta Infonavit. Ahí entrega el presupuesto de la obra, una carta bajo protesta de decir verdad y su estado de cuenta con Clabe.

Infonavit distribuye el monto mediante dos tarjetas operadas por Broxel: el 80% cubre materiales en comercios autorizados y el 20% restante paga la mano de obra en efectivo. El derechohabiente recibe estas tarjetas cinco días después de firmar las escrituras y cuenta con seis meses para ejecutar la mejora.

Así se solicita el apoyo y así entrega Infonavit los recursos:

Solicitar el apoyo junto al crédito de vivienda en el Cesi o Mi Cuenta Infonavit

Recibir dos tarjetas Broxel: 80% para materiales y 20% para mano de obra

Subir fotos, tickets y facturas en un solo PDF de máximo 20 MB

Si trabajas y cotizas ante Infonavit, revisa tu precalificación en Mi Cuenta antes de firmar tu crédito de vivienda para no perder el beneficio de Equipa tu Casa.

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