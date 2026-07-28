Balneario gratuito para este grupo de adultos mayores en agosto 2026: así puedes acceder a estas aguas termales en Hidalgo con cascada y gruta

En Ajacuba, Hidalgo, el Balneario Las Lumbreras celebra sus 60 años con una promoción especial: quienes cumplan 60 años durante 2026 pueden ingresar de forma gratuita todos los días del año. La propuesta invita a disfrutar en familia de las aguas termales del lugar en un espacio de descanso, tradición y naturaleza. ¿Cómo funciona la promoción y qué atracciones hay en el lugar?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo acceder gratis al balneario Las Lumbreras si cumples 60 años en 2026?

A través de redes sociales, este balneario de aguas termales de Hidalgo comunicó que el beneficio aplica específicamente a quienes cumplen 60 años durante este 2026, como parte de la celebración por los 60 años del establecimiento.

Fuera de esta promoción, los precios regulares de entrada de lunes a viernes son de $120 para adultos, $90 para niños y $50 para estudiantes, con acceso a piscinas de hidromasaje, saunas y piscinas domésticas. Los sábados, domingos y días festivos, las tarifas suben a $150 para adultos, $110 para niños y $100 para estudiantes.

Además, durante el séptimo mes del año jóvenes y niños estudiantes tienen 50% de descuento en su entrada.

¿Qué atracciones tiene el balneario de aguas termales en Hidalgo?

Quienes prefieran quedarse más de un día pueden hospedarse en alguna de las tres opciones de hotel del balneario, para dos personas.

Entre los servicios del lugar están las albercas, una zona de campamento, restaurante, bar, mini súper, mesas y sillas, lockers y vestidores, áreas verdes, área infantil, sala para juntas de trabajo, estacionamiento y hospedaje. En cuanto a atracciones, el balneario cuenta con cascada, puente colgante, tirolesa, resbaladilla, gruta, tobogán y trampolín.

El balneario se ubica en avenida Cuauhtémoc s/n, colonia Hidalgo, Ajacuba. Para reservaciones o consultas, se puede contactar al teléfono 778 782 4111, o al correo balneariolaslumbreras@gmai.com.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.