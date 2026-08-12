Calendario escolar Guanajuato 2026-2027: Alumnos que tendrán más días de clases y saldrán de vacaciones después

El calendario escolar de Guanajuato 2026-2027 ya fue definido. La gobernadora Libia Dennise García encabezó la firma del documento que establece las fechas oficiales para estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como para las escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes.

De acuerdo con el calendario, los alumnos de educación básica en Guanajuato regresarán a clases el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán actividades el 8 de julio de 2027.

El ciclo escolar contempla 185 días de clases para educación básica. En tanto, las escuelas normales y demás instituciones encargadas de la formación de docentes tendrán un calendario de 190 días, con inicio también el 31 de agosto de 2026 y terminó el 14 de julio de 2027.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Becas para estudiantes en Guanajuato en 2026

Durante la presentación del calendario escolar 2026-2027, la mandataria informó que más de 586 mil estudiantes de educación básica recibirán mochilas y útiles escolares como parte de las acciones para apoyar la economía de las familias. También continuará la entrega de becas para alumnos que más lo necesiten.

Además, el gobierno estatal mantendrá el programa de Techados Escolares, con una meta inicial de 400 construcciones y realizará un censo para identificar las condiciones de los planteles y determinar cuáles requieren mantenimiento.

Ciclo escolar 2026-2027 en Guanajuato: Inversión para infraestructura educativa

Para mejorar las condiciones de las escuelas, el gobierno de Guanajuato anunció una inversión adicional de 100 millones de pesos para obras menores en los planteles que presenten mayores necesidades.

Este presupuesto se suma a los mil 14 millones de pesos destinados durante este año a infraestructura nueva, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de escuelas de distintos niveles educativos.

La firma de los calendarios contó con la participación del secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, así como de los dirigentes de las secciones 13 y 45 del SNTE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.