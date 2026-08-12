Corte de agua masivo hoy 12 de agosto: Lista de las colonias en CDMX y Edomex que se quedan sin suministro

Si vives en la CDMX o en el Edomex es posible que te hayas quedado sin agua en las últimas horas. Esto se debe a que se registran varios cortes de agua programados en alcaldías y municipios este 12 de agosto.

En adn Noticias, te compartimos la lista completa de las zonas afectadas.

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Lista de colonias sin agua en CDMX hoy 12 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los vecinos de la alcaldía Iztacalco que se llevará a cabo un corte de agua que durará hasta 48 horas. Si vives en esta alcaldía debes saber que algunas colonias tendrán baja presión, debido a que los técnicos de la Segiagua estarán realizando trabajos de sustitución en el equipo de bombeo del pozo Tlacotal.

Inicio de corte de agua: Miércoles 12 de agosto , en punto de las 12:00 horas

, en punto de las 12:00 horas Fin del corte de agua: Viernes 14 de agosto, alrededor de las 18:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución en el equipo de bombeo del pozo Tlacotal.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las… pic.twitter.com/D08AMduADo — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 12, 2026

Las colonias que se quedan sin agua hoy en la CDMX son:

Gabriel Ramos Millan

Gabriel Ramos Millan Cuchilla

Gabriel Ramos Millan Bramadero

La Segiagua recordó a los capitalinos que habitan en la alcaldía Iztacalco que pueden solicitar pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.

¿Por qué no hay agua en Nezahualcóyotl?

Si vives en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Edomex, te contamos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se están llevando a cabo trabajos de reparación de una fuga ubicada fuera del municipio de Neza; por esta razón, varias colonias del municipio mexiquense se quedarán sin agua hasta por 20 horas.

Corte de agua en Neza Corte de agua en Neza este 12 de agosto. (Facebook)

El corte de agua en Neza comenzó este miércoles 12 de agosto y afectará a las siguientes colonias:

Loma Bonita

Reforma

Las Águilas

La Perla

Vicente Villada

Juárez Pantitlán

Estado de México

El Sol

Benito Juárez

Recuerda que puedes solicitar que habrá apoyo gratuito con camiones cisterna en caso de ser requerido.

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