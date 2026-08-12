Corte de agua masivo hoy 12 de agosto: Lista de las colonias en CDMX y Edomex que se quedan sin suministro

Si vives en la CDMX o en el Edomex es posible que te hayas quedado sin agua en las últimas horas. Esto se debe a que se registran varios cortes de agua programados en alcaldías y municipios este 12 de agosto.
En adn Noticias, te compartimos la lista completa de las zonas afectadas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Lista de colonias sin agua en CDMX hoy 12 de agosto
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los vecinos de la alcaldía Iztacalco que se llevará a cabo un corte de agua que durará hasta 48 horas. Si vives en esta alcaldía debes saber que algunas colonias tendrán baja presión, debido a que los técnicos de la Segiagua estarán realizando trabajos de sustitución en el equipo de bombeo del pozo Tlacotal.
- Inicio de corte de agua: Miércoles 12 de agosto, en punto de las 12:00 horas
- Fin del corte de agua: Viernes 14 de agosto, alrededor de las 18:00 horas
Las colonias que se quedan sin agua hoy en la CDMX son:
- Gabriel Ramos Millan
- Gabriel Ramos Millan Cuchilla
- Gabriel Ramos Millan Bramadero
La Segiagua recordó a los capitalinos que habitan en la alcaldía Iztacalco que pueden solicitar pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.
¿Por qué no hay agua en Nezahualcóyotl?
Si vives en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Edomex, te contamos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se están llevando a cabo trabajos de reparación de una fuga ubicada fuera del municipio de Neza; por esta razón, varias colonias del municipio mexiquense se quedarán sin agua hasta por 20 horas.
El corte de agua en Neza comenzó este miércoles 12 de agosto y afectará a las siguientes colonias:
- Loma Bonita
- Reforma
- Las Águilas
- La Perla
- Vicente Villada
- Juárez Pantitlán
- Estado de México
- El Sol
- Benito Juárez
Recuerda que puedes solicitar que habrá apoyo gratuito con camiones cisterna en caso de ser requerido.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.