Credencial INAPAM 2026: ¿cuáles son los requisitos para tramitarla gratis y cómo acceder a un empleo de $9,582 al mes más aguinaldo?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo permite acceder a descuentos en transporte, salud, alimentación, recreación y diversos establecimientos del país. También puede convertirse en una puerta de entrada para quienes desean seguir trabajando después de los 60 años mediante el programa de Vinculación Productiva.

A través de esta estrategia laboral, el instituto pone en contacto a personas adultas mayores con empresas que ofrecen vacantes laborales en distintos sectores. Algunas de estas oportunidades pueden alcanzar salarios de $9,582 pesos mensuales, además de prestaciones de ley como el aguinaldo. Sin embargo, es importante aclarar que este dinero no lo entrega el INAPAM, sino el empleador, por lo que es necesario postularse, ser contratado y desempeñar el trabajo para recibir este y otros beneficios.

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¿El INAPAM paga aguinaldo?

Una de las confusiones más grandes al incorporarse al programa parte de la creencia de que el INAPAM distribuye el aguinaldo a las personas trabajadoras. Pero lo cierto es que el instituto no deposita salarios, aguinaldos ni otras prestaciones laborales. Su participación termina al vincular a las personas adultas mayores con las empresas que cuentan con vacantes disponibles.

No obstante, cuando una persona es contratada de manera formal, tiene derecho a las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, incluido el aguinaldo, además de las que contemple su contrato laboral.

Por ello, antes de aceptar una oferta de trabajo, es recomendable revisar las condiciones de contratación, el salario, la jornada, las prestaciones y demás beneficios que ofrece cada empresa, ya que estos pueden variar entre una vacante y otra.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar gratis la credencial del INAPAM?

De acuerdo con el INAPAM, la credencial puede tramitarse sin costo por todas las personas que tengan 60 años o más. Este documento permite acceder a descuentos en miles de establecimientos del país y también facilita la incorporación a programas como Vinculación Productiva.

Para solicitarla es necesario presentar:

Tener 60 años o más .

. Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Fotografía reciente, cuando sea requerida por el módulo de atención.

Una vez obtenida, la credencial puede utilizarse para acceder a distintos beneficios, además de ser el primer paso para registrarse en el programa de Vinculación Productiva del Instituto.

¿Cómo acceder a un empleo de hasta $9,582 al mes?

El programa Vinculación Productiva del INAPAM tiene como objetivo acercar oportunidades laborales a personas adultas mayores mediante convenios con empresas e instituciones interesadas en contratar personal con experiencia.

Es importante destacar que el INAPAM no contrata trabajadores ni paga salarios. Su función consiste únicamente en vincular a las personas interesadas con los empleadores, quienes realizan el proceso de selección, formalizan la contratación y cubren el sueldo y las prestaciones correspondientes.

Para incorporarse al programa, se requiere:

Contar con 60 años o más

Tener vigente la credencial del INAPAM

Presentar identificación oficial y CURP

Llenar la solicitud correspondiente, de manera presencial, en un módulo de Vinculación Productiva

Cumplir con el perfil solicitado por la empresa que ofrece la vacante

Una vez registrado, el aspirante puede postularse a las ofertas laborales disponibles. Si una empresa decide contratarlo, comenzará una relación laboral formal bajo las condiciones establecidas por el empleador.

Los salarios varían según el puesto, la empresa, la entidad y la jornada laboral. Entre las vacantes difundidas mediante este programa existen algunas que ofrecen ingresos de $9,582 pesos. Sin embargo, este monto corresponde a una oferta específica y puede cambiar conforme se renuevan las vacantes.

Las oportunidades de trabajo suelen encontrarse en áreas como:

Atención al cliente

Ventas

Administración

Vigilancia

Producción

Servicios generales

Limpieza

Recepción, entre otras

Es importante mencionar que el programa de empacadores voluntarios, no ofrece este tipo de beneficios debido a su modalidad laboral.

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