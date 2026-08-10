El regalo ideal para el Día del Abuelo 2026: 3 balnearios con aguas termales

El Día del Abuelo 2026 está a la vuelta de la esquina y muchas familias ya comienzan a buscar cómo celebrarlo de una manera diferente. Una opción es organizar una salida a alguno de los tantos balnearios con aguas termales que existen en el país y que, además, cuentan con tarifas preferenciales para las personas adultas mayores que presentan su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Desde Hidalgo hasta Jalisco, existen destinos donde los abuelos pueden disfrutar de aguas calientes, albercas y espacios para descansar mientras pasan un día en familia.

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En el Valle del Mezquital se encuentra el Parque Acuático Te-Pathé, uno de los destinos de Hidalgo conocidos por sus aguas termales. El lugar combina estas piscinas de agua caliente con diferentes atracciones acuáticas, por lo que puede ser una opción para disfrutar en familia.

Además de las albercas, el complejo cuenta con espacios para descansar y otras actividades acuáticas. Las personas adultas mayores también pueden aprovechar una tarifa especial al presentar su credencial INAPAM.

De acuerdo con las tarifas publicadas por el propio parque, la entrada general tiene un costo de $200 por persona, mientras que quienes cuentan con credencial INAPAM pagan $100. El precio puede estar sujeto a cambios, por lo que se recomienda verificarlo antes de acudir.

Una de las ventajas de esta opción es que el adulto mayor puede disfrutar de las aguas termales mientras el resto de la familia tiene acceso a las distintas atracciones del parque.

En el municipio de Cuautla, Morelos, se encuentra Agua Hedionda, un balneario reconocido por sus aguas termales y azufradas. El sitio cuenta con albercas alimentadas por manantiales de agua caliente, además de áreas verdes y servicios enfocados en el descanso.

El lugar también contempla una tarifa preferencial para las personas que presentan su credencial INAPAM. Una referencia de precios publicada recientemente señala un costo de $80 para adultos mayores, frente a los $100 de la entrada general de lunes a viernes.

Además de pasar el día en las aguas termales, quienes visiten Agua Hedionda pueden encontrar servicios como spa, vapor y otras áreas recreativas.

Debido a que las promociones y precios pueden cambiar, especialmente durante temporadas vacacionales, lo recomendable es confirmar directamente con el balneario la tarifa vigente antes de organizar el viaje.

Para quienes viven en el occidente del país o buscan una opción fuera de la zona centro, Chimulco Parque Acuático, en Villa Corona, Jalisco, también puede ser una alternativa.

El complejo cuenta con albercas y diferentes atracciones acuáticas, además de espacios con agua termal. Entre sus opciones se encuentran albercas privadas de agua termal, pensadas para quienes buscan una experiencia más tranquila.

En sus tarifas de ingreso 2026, Chimulco establece un precio general de $220 para adultos, mientras que las personas de la tercera edad pagan $140 al presentar su credencial. La tarifa preferencial no se puede combinar con otras promociones.

Así, el lugar ofrece una combinación entre descanso y entretenimiento que puede funcionar tanto para una celebración familiar como para pasar un día completo fuera de casa.

¿Qué considerar antes de visitar estos balnearios?

Si la intención es aprovechar el descuento para adultos mayores durante el Día del Abuelo, conviene revisar algunos detalles antes de emprender el viaje:

Llevar la credencial INAPAM vigente , ya que es necesaria para solicitar la tarifa preferencial.

, ya que es necesaria para solicitar la tarifa preferencial. Consultar el precio antes de acudir , porque los costos pueden cambiar sin previo aviso.

, porque los costos pueden cambiar sin previo aviso. Revisar las condiciones del descuento , pues algunos establecimientos no permiten combinarlo con otras promociones.

, pues algunos establecimientos no permiten combinarlo con otras promociones. Confirmar horarios y días de operación , especialmente si el viaje se realizará durante un fin de semana o periodo vacacional.

, especialmente si el viaje se realizará durante un fin de semana o periodo vacacional. Preguntar qué servicios están incluidos, ya que algunas experiencias, como ciertas áreas privadas o servicios adicionales, pueden tener un costo independiente.

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