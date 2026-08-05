Para quienes buscan una escapada entre albercas, toboganes y agua caliente, el Balneario Dios Padre, en Hidalgo, puede ser la mejor opción gracias a un precio accesible de solo $220 pesos por persona durante fines de semana, días festivos y temporada alta, además del costo preferencial que brinda a personas adultas mayores, quienes pagan solo $110 pesos al presentar su credencial INAPAM vigente en taquilla.

De acuerdo con las tarifas publicadas por el parque, los niños que miden menos de un metro y las personas con credencial de discapacidad pueden entrar gratis. De igual manera, y por temporada, estudiantes con credencial tienen un descuento del 50% durante todo agosto. También existen precios especiales para grupos y excursiones, así como facilidades de pago en efectivo y con tarjetas Visa y Mastercard.

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¿Qué atracciones tiene el Balneario Dios Padre?

El Balneario Dios Padre, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, a poco más de una hora de distancia de la ciudad de Pachuca, reúne espacios tranquilos para descansar y juegos acuáticos para quienes buscan un poco más de emoción. Uno de sus rincones más conocidos es el Ojo de Agua, que alimenta tres pozas termales con una temperatura aproximada de 36 grados.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Playa Sirena y su alberca de olas

Tobogán Kraken

Alberca olímpica

Toboganes y ríos de aventura

Alberca Trébol

Ojo de Agua termal

Bahía Pirata

Isla Aventura

Juegos y áreas infantiles

Sobre Playa Sirena, esta cuenta con zonas que comienzan con una profundidad de 30 centímetros. En cambio, el Kraken alcanza una altura de 40 metros y, por seguridad, sólo puede ser utilizado por personas que midan al menos 1.20 metros.

Además de las áreas acuáticas, el balneario dispone de restaurante, hotel y zona para acampar, por lo que también es posible extender la visita y pasar la noche dentro del complejo.

¿Dónde está el Balneario Dios Padre?

El parque se localiza sobre la carretera México-Laredo, a la altura del kilómetro 156, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Forma parte del corredor de balnearios del Valle del Mezquital, una región donde los manantiales de agua caliente se encuentran rodeados de montañas, magueyes y paisajes semidesérticos.

Antes de salir, es importante preparar lo siguiente para hacer efectivos los descuentos y disfrutar de la visita:

Credencial INAPAM o de discapacidad, cuando corresponda

Traje de baño, sandalias y una muda de ropa seca

Protector solar, gorra y agua para beber

Efectivo o tarjeta para pagar los accesos

Bolsas para guardar la ropa mojada

Información sobre las restricciones de cada atracción

El propio parque recomienda guardar las pertenencias de valor en un locker y no dejarlas sin vigilancia dentro de palapas o casas de campaña.

¿Qué otros balnearios se pueden visitar en Hidalgo?

Hidalgo cuenta con varias opciones para disfrutar aguas termales, albercas y paisajes naturales. Muchas se concentran en Ixmiquilpan y otros puntos del Valle del Mezquital.

Entre las alternativas se encuentran:

Grutas de Tolantongo: ofrece río, gruta, túnel, pozas termales, cascadas y puente colgante. Su sitio oficial publica una entrada general de 230 pesos por día, además de un descuento del 50% para personas con credencial INAPAM vigente.

ofrece río, gruta, túnel, pozas termales, cascadas y puente colgante. Su sitio oficial publica una entrada general de 230 pesos por día, además de un descuento del 50% para personas con credencial INAPAM vigente. Parque Acuático Maguey Blanco: ubicado en Ixmiquilpan, cuenta con albercas, toboganes y zonas familiares. Su página oficial reporta una entrada general de 180 pesos.

ubicado en Ixmiquilpan, cuenta con albercas, toboganes y zonas familiares. Su página oficial reporta una entrada general de 180 pesos. El Tephé: destaca por sus albercas, áreas infantiles, aguas termales y juegos acuáticos.

destaca por sus albercas, áreas infantiles, aguas termales y juegos acuáticos. Te-Pathé: ofrece espacios familiares, toboganes y piscinas de agua caliente dentro del mismo corredor turístico.

En los últimos dos casos, lo más recomendable es consultar las páginas oficiales antes de viajar, ya que las tarifas y promociones pueden cambiar según el día o la temporada.

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