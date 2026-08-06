El Géiser, el balneario a 3 horas de CDMX con aguas termales de 45° y descuentos para adultos mayores del INAPAM: ¿cuánto cuesta entrar y cómo llegar?

Entre las montañas y paisajes semidesérticos del municipio de Tecozautla, Hidalgo, se encuentra El Géiser, un balneario conocido por su columna de vapor que brota del subsuelo y alimenta sus albercas termales.

Pero lo mejor de todo es su cercanía con la Ciudad de México, ya que el recorrido toma entre dos horas y media y tres horas, según el tránsito y el punto de salida, y sus precios accesibles que beneficia, principalmente a adultos mayores con INAPAM, quienes pueden pagar solo $110 pesos para disfrutar de este gran lugar.

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¿Cuánto cuesta entrar a El Géiser?

De acuerdo con el mismo El Géiser, las tarifas para 2026 son:

Entrada general: $220 pesos

$220 pesos Adultos mayores con credencial INAPAM vigente: $110 pesos

$110 pesos Niños que miden más de 95 centímetros: pagan entrada general

pagan entrada general Recorrido en tirolesa: $250 pesos por dos personas

Se recomienda confirmar las tarifas antes de viajar en los teléfonos del balneario: 761 733 5238, 761 733 5242 y 761 733 5253, para evitar complicaciones.

¿Qué hay en el balneario El Géiser?

El principal atractivo de El Géiser es un respiradero volcánico natural del que emerge agua a más de 95 °C. Al llegar a las pocitas y zonas de origen, se mantiene entre 60°C y 90°C, por lo que el agua de las albercas y pozas se mezcla y se deja enfriar para alcanzar niveles seguros de entre 40°C y 45°C. El vapor constante, las formaciones rocosas y el tono azul de las piscinas forman uno de los paisajes termales más llamativos del Valle del Mezquital.

El parque también ofrece espacios para descansar, convivir en familia y realizar actividades de aventura. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Hidalgo, cuenta con nueve albercas grandes alimentadas por aguas termales y está rodeado por los cerros característicos de esta zona de Tecozautla.

Otros de sus atractivos son:

Albercas familiares y áreas infantiles

Toboganes y chapoteaderos

Tinas de hidromasaje

Puentes colgantes y miradores

Tirolesa

Zona para acampar

Cabañas y habitaciones

Restaurante y áreas de descanso

Vapor natural alrededor del respiradero

La página oficial del balneario en Facebook señala que permanece abierto las 24 horas, los siete días de la semana. Quienes planeen pasar la noche deben considerar que el hospedaje y el campamento se pagan por separado y pueden no incluir la entrada.

¿Cómo llegar a El Géiser desde CDMX?

En automóvil, la ruta habitual es la siguiente:

Salir de CDMX por la autopista México-Querétaro Tomar la desviación hacia Huichapan Continuar por Maravillas y San Francisco Atravesar Huichapan rumbo a Tecozautla Seguir los señalamientos hacia Uxdejhé y El Géiser

El balneario se localiza en El Géiser sin número, Uxdejhé, Tecozautla, Hidalgo. Antes de salir es recomendable descargar la ruta, cargar combustible y llevar efectivo, ya que la señal telefónica puede ser limitada en algunos tramos.

¿Qué otros lugares se pueden visitar en Tecozautla?

La visita puede completarse con un recorrido por el centro de este Pueblo Mágico. Entre sus atractivos destacan:

El Reloj Monumental

La plaza principal

El exconvento de Santiago Apóstol

El Acueducto de Los Arcos

La zona arqueológica de Pañhú

Tiendas de artesanías y gastronomía local

Según el Ayuntamiento de Tecozautla, el municipio combina:

Aguas termales

Arquitectura colonial

Historia

Paisajes naturales

Por lo que también puede aprovecharse para una escapada de fin de semana.

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