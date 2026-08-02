Los baños termales más antiguos de México están en Aguascalientes: una tina para dos cuesta 230 pesos la hora

En Aguascalientes están los Baños Termales de Ojocaliente, uno de los balnearios más antiguos y con mayor historia del país, cuyas aguas incluso le dieron nombre al estado. Una tina para uno o dos adultos cuesta $230 pesos por hora, aunque también hay opciones de tanque y chapoteaderos familiares.

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¿Cuál es la historia de los Baños Termales de Ojocaliente y por qué se los relaciona con Pancho Villa?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Aguascalientes, el origen de estos baños termales comenzó en 1808, cuando en la Hacienda de Ojo Caliente se construyeron los primeros baños, pensados en ese momento solo para el uso de sus dueños.

Dos décadas después, en 1831, el coronel José María Rincón Gallardo consiguió el permiso para levantar la infraestructura y abrirla a los visitantes, en un momento en que el país lidiaba con brotes de viruela y las autoridades insistían en la importancia de bañarse con más frecuencia. Ese mismo período marcó un momento clave para el crecimiento de la ciudad. Frente a ese panorama, el coronel Gallardo optó por apostar al negocio de los baños en lugar de dedicarse a la venta de maíz.

El municipio también rescata algunas anécdotas de la Convención de 1914: cuenta que varios revolucionarios aprovechaban para escaparse a bañarse ahí, y se dice que Pancho Villa solía ir a estas aguas termales a escondidas.

La entrada a los Baños de Ojocaliente en una fotografía de época. Se cree que Pancho Villa visitaba estas aguas termales. (Ayuntamiento de Aguascalientes)

En el pasado, la hacienda también cumplió una función clave para la ciudad, ya que hasta 1970 desde ahí se distribuía agua a Aguascalientes a través de una acequia que corría sobre la alameda.

El agua que alimentaba los baños originalmente venía de un manantial subterráneo; actualmente proviene de los restos de ese manantial y de un pozo, y mantiene su temperatura natural, entre 32° y 38°, sin necesidad de calentadores, según el Ayuntamiento. La página de Facebook del balneario, por su parte, señala que sus aguas alcanzan un promedio de 40°.

En cuanto a su arquitectura, los baños tienen un estilo neoclásico con toques franceses, y cada uno de sus cuartos lleva el nombre de un santo. El municipio los reconoce como parte del patrimonio de Aguascalientes desde hace más de 150 años, y destaca sus propiedades para aliviar reumatismo, artritis y estrés.

¿Cuánto cuesta entrar a los baños termales de Ojocaliente, en Aguascalientes?

Según consigna el destino a través de su página de Facebook, los precios para tinas, chapoteaderos y masajes son los siguientes:

Tina : $230 pesos , 1 hora, para 1 o 2 adultos.

: , 1 hora, para 1 o 2 adultos. Tanque : $280 pesos , 1 hora, para 1 o 2 adultos.

: , 1 hora, para 1 o 2 adultos. Chapoteadero Chico : $510 pesos, 1.5 horas, para 3 adultos y 2 niños; hora extra $300.

: $510 pesos, 1.5 horas, para 3 adultos y 2 niños; hora extra $300. Chapoteadero Mediano : $600 pesos, 1.5 horas, para 6 adultos; hora extra $350.

: $600 pesos, 1.5 horas, para 6 adultos; hora extra $350. Chapoteadero Grande : $1,350 pesos, 3 horas, para 8 personas (niños o adultos); hora extra $400.

: $1,350 pesos, 3 horas, para 8 personas (niños o adultos); hora extra $400. Chapoteaderos #28 y #3 : $1,500 pesos, 3 horas, para 10 personas (niños o adultos); hora extra $450.

: $1,500 pesos, 3 horas, para 10 personas (niños o adultos); hora extra $450. Chapoteadero #1 : $1,800 pesos, 3 horas, para 12 personas (niños o adultos); hora extra $500.

: $1,800 pesos, 3 horas, para 12 personas (niños o adultos); hora extra $500. Alberca Estrella : $2,100 pesos, 3 horas, para 20 personas (niños o adultos); hora extra $650.

: $2,100 pesos, 3 horas, para 20 personas (niños o adultos); hora extra $650. Masaje de media hora : $300 pesos por persona.

: $300 pesos por persona. Masaje de una hora: $400 pesos por persona.

El balneario abre de 8:00 am a 11:00 pm, y las reservaciones se hacen por WhatsApp al número 449 187 8863. Se ubica en Avenida Tecnológico No. 102, Colonia Héroes, en Aguascalientes.

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