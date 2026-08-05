Las aguas termales a hora y media de Monterrey, Nuevo León, donde la entrada cuesta desde $30 pesos y este grupo de personas paga la mitad

Para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado de la ciudad, las Aguas Termales San Gerardo, ubicadas a aproximadamente hora y media de Monterrey, en el municipio de Mina, Nuevo León, son la mejor opción. Respecto al costo de acceso, este generalmente es de $30 pesos para adultos y $15 pesos para niños. Sin embargo, es importante confirmar el precio directamente en la taquilla del balneario antes de ingresar.

El balneario recibe visitantes prácticamente todo el año y, de manera habitual, opera de 8:00 a 20:00 horas, aunque este puede variar por temporada, por lo que es recomendable verificarlo antes de planear la visita.

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¿Qué hay en las Aguas Termales San Gerardo?

El principal atractivo son sus pozas y piscinas de agua termal, donde las familias pueden refrescarse o pasar unas horas lejos del ruido de la ciudad. Además, los árboles y las áreas verdes ofrecen espacios con sombra para descansar y compartir alimentos.

Entre las instalaciones se encuentran:

Pozas de aguas termales

Alberca

Chapoteadero

Áreas verdes y zonas arboladas

Mesas con bancas

Asadores

Baños y regaderas

Espacios para hacer picnic

Para utilizar los asadores será mejor llevar carbón, encendedor, utensilios y todo lo necesario para preparar la comida.

¿Dónde están las Aguas Termales San Gerardo?

El balneario se ubica sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 92, en la comunidad de Espinazo, dentro del municipio de Mina. El trayecto desde Monterrey toma alrededor de una hora y media, aunque puede variar según el punto de salida, el tránsito y las condiciones del camino.

Como en algunos tramos la señal de internet puede ser limitada, una opción práctica es descargar la ruta antes de salir. También ayuda cargar combustible con anticipación y llevar efectivo para cubrir la entrada u otros gastos que puedan surgir durante el paseo.

¿Qué llevar para pasar el día en el balneario?

Además del traje de baño y una muda de ropa seca, conviene preparar una mochila con artículos básicos para evitar compras o contratiempos durante la visita:

Toalla y sandalias antiderrapantes

Agua potable suficiente

Protector solar con FPS 50 o superior

Gorra, sombrero o sombrilla

Bolsas para guardar ropa mojada y recoger la basura

Alimentos bien cerrados y utensilios para el picnic

Botiquín pequeño y medicamentos personales

La Secretaría de Salud recomienda mantenerse hidratado, buscar espacios con sombra y reaplicar el protector solar cada tres o cuatro horas cuando la exposición continúa. Estas medidas son especialmente importantes para niñas, niños y personas adultas mayores.

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