La UAEMéx tiene camiones gratuitos que conectan Metepec, Ixtlahuaca, Zinacantepec y más municipios con Ciudad Universitaria: estas son las rutas y horarios del Potrobús

El ciclo escolar 2026-B arrancó el pasado 4 de agosto y miles de estudiantes retomaron clases en distintos planteles del Valle de Toluca. La UAEMéx ofrece camiones gratuitos que conectan Metepec, Ixtlahuaca, Zinacantepec y otros municipios con Ciudad Universitaria, a través del Potrobús, su sistema de transporte exclusivo para alumnos de nivel medio superior y superior.

El servicio opera con 50 unidades y 29 rutas que cubren la capital mexiquense y su zona conurbada. A continuación, estas son las rutas y horarios del Potrobús vigentes para el semestre, junto con los requisitos para abordar cada camión.

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¿Qué rutas del Potrobús de la UAEMéx llegan a Ciudad Universitaria?

La UAEMéx conecta ocho puntos distintos del Valle de Toluca con Ciudad Universitaria y la Facultad de Economía. Municipios como Lerma, Tenango del Valle y Ocoyoacac suman camiones propios, mientras Ixtlahuaca, Temoaya, Xonacatlán y San Juan de la Huerta completan la red hacia los planteles centrales.

La Ruta Olivos sale de la calle Reolín Barejón, esquina con Benito Juárez, en Lerma, y su regreso arranca desde las 11:00 horas en la Facultad de Economía. La Ruta Verde, en cambio, parte de Avenida Pino Suárez a las 6:00 de la mañana y también regresa a partir de las 11:00 horas.

El resto de las rutas hacia Ciudad Universitaria no reporta un horario fijo de salida, aunque la mayoría de las unidades circula entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana. Los estudiantes deben abordar con su credencial en mano y respetar el orden de la fila en cada parada.

Ruta Olivos (Lerma-CU)

Ruta Verde (Metepec-CU)

Ruta Tenango (Tenango-CU)

Ruta Ocoyoacac (Ocoyoacac-CU)

Ruta Ixtlahuaca (Ixtlahuaca-CU)

Ruta Temoaya (Temoaya-Colón)

Ruta Xonacatlán (Xonacatlán-CU)

Ruta San Juan de la Huerta (San Juan-CU)

¿Qué otras rutas conectan Zinacantepec y el Campus Los Uribe con el Potrobús?

Zinacantepec también forma parte de la red del Potrobús: la Ruta Oro sale frente a la Iglesia Dolores del Rayo y llega hasta la zona de Paseo Colón y Tollocan, en el punto conocido como FEDEX Colón. Su regreso, igual que la mayoría de las rutas de esta zona, arranca a partir de las 11:00 horas desde el mismo lugar.

La Ruta Plata parte de López Portillo, en el Bulevar Aeropuerto, y comparte destino con la Ruta Oro, mientras la Ruta Rosedal, la Ruta Terminal-Cerrillo, la Ruta Rectoría-Cerrillo y la Ruta CU-Tianguistenco completan ese mismo corredor hacia Colón. El Campus Los Uribe, por su parte, recibe la Ruta Blanca desde Metepec.

Una ruta adicional, la Santiago Tianguistenco, comunica ese municipio con Ciudad Universitaria y amplía la cobertura del Potrobús hacia el sur del Valle de Toluca. En conjunto, la UAEMéx suma catorce rutas que desembocan en Paseo Colón, Tollocan o el Campus Los Uribe.

Ruta Oro (Zinacantepec-Colón)

Ruta Plata (Sauces-Colón)

Ruta Rosedal (Rectoría-El Rosedal)

Ruta Terminal-Cerrillo

Ruta Rectoría-Cerrillo

Ruta CU-Tianguistenco (Colón-CU Tianguistenco)

Ruta Blanca (Metepec-Los Uribe)

Ruta Santiago Tianguistenco (Santiago-CU)

¿Cómo consultan los estudiantes de la UAEMéx los horarios completos del Potrobús?

La mayoría de las unidades del Potrobús sale de su punto de origen entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana, según la distancia que recorra cada ruta. En las rutas que llegan a Ciudad Universitaria, buena parte de los estudiantes prefiere abordar en la Facultad de Economía por la tarde, para no tomar el camión desde su salida en Colón.

La universidad pide a los usuarios del Potrobús respetar las paradas establecidas y seguir las indicaciones del operador en todo momento. El objetivo, según la propia dependencia, es garantizar que el viaje entre los municipios del Valle de Toluca y los planteles se mantenga seguro y ordenado durante todo el ciclo escolar.

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