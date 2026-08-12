Confirmado en Edomex: si tu placa termina en estos números, agosto 2026 es tu último mes para reemplacarla sin multa

Cientos de miles de conductores en el Estado de México enfrentan un plazo que se agota: si tu placa termina en estos números 9 o 0 y tu unidad porta engomado azul, agosto 2026 es tu último mes para reemplacar sin multa. Edomex incluye en esta etapa a los vehículos con documentación expedida en 2021 o en años anteriores.

La Secretaría de Movilidad mexiquense confirma además una condonación total de recargos para quienes concluyan el reemplacamiento antes del 31 de agosto. Circular con la matrícula vencida expone a los automovilistas al retiro de placas, al corralón y a la imposibilidad de aprobar la verificación vehicular.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A quién le toca reemplacar en Edomex si su placa termina en estos números?

El programa de reemplacamiento en Edomex aplica en agosto de 2026 a las unidades con engomado azul y terminación de placa 9 o 0. También corresponde a los vehículos, automóviles y motocicletas, con documentación expedida en 2021 o en ejercicios fiscales anteriores.

Durante agosto de 2026 deben completar el trámite los propietarios de vehículos que cumplan estas características:

Tener engomado azul.

Contar con placas cuya terminación sea 9 o 0.

Tener placas expedidas en 2021 o en años anteriores.

Automovilistas y motociclistas que completen el reemplacamiento en este periodo acceden a la condonación de recargos vigente hasta el 31 de agosto. Después de esa fecha, la unidad queda expuesta a las sanciones que marca la normativa vehicular del Estado de México.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México fija el 31 de agosto como fecha límite para las placas terminadas en 9 y 0. (Secretaría de Finanzas de Edomex | Facebook)

¿Qué documentos pide el reemplacamiento y cuánto cuesta en Edomex?

Para tramitar el reemplacamiento, los propietarios en Edomex necesitan reunir la documentación completa antes de acudir al módulo. La lista evita retrasos en el proceso y agiliza la entrega de las nuevas placas:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Factura de origen o documento que acredite la propiedad del vehículo.

Tarjeta de circulación.

Placas anteriores.

Constancia de robo o extravío, en caso de requerirse.

El costo varía según el tipo de unidad: los vehículos particulares pagan 1,161 pesos, los motociclistas cubren 864 pesos y las unidades de carga alcanzan 2,425 pesos por trámite. Quienes soliciten la entrega a domicilio suman 360 pesos adicionales al proceso.

¿Qué pasa si no reemplazo mi placa en Edomex antes de agosto 2026?

No completar el reemplacamiento en Edomex antes del cierre de agosto genera una multa de 20 UMAs (UMA 2026 = $117.31 pesos), equivalente a 2,346 pesos. Más allá del monto, los conductores enfrentan otras consecuencias administrativas:

Retiro de las placas.

Envío del vehículo al corralón.

Gastos adicionales por arrastre y estancia.

Imposibilidad de aprobar la verificación vehicular.

Pérdida de beneficios relacionados con la tenencia.

La recomendación de las autoridades mexiquenses es concluir el trámite antes de que termine agosto para conservar la condonación de recargos. Motociclistas con unidades Italika también deben verificar su terminación de placa dentro del calendario oficial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.