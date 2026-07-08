¡Ya están en Google Maps! Así puedes consultar las rutas del transporte público en Morelos desde tu celular

La movilidad en el estado de Morelos será mucho más sencilla gracias a la nueva integración de las rutas del transporte público a Google Maps, una herramienta para que los usuarios puedan consultar los recorridos, las paradas y hasta los itinerarios de las unidades de transporte colectivo desde su celular.

Cabe decir que esta medida forma parte una nueva estrategia de modernización de la movilidad en el estado y que es impulsada por la Agencia de Transformación Digital de la entidad ya la Coordinación General de Movilidad y Transporte (CGMyT), con el objetivo de facilitar los traslados tanto en los habitantes como aquellos que visitan la entidad.

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¿Qué se puede consultar en Google Maps en Morelos?





A partir de dicha actualización, los usuarios pueden ingresar un punto de origen y un destino para que Google Maps les muestre las rutas disponibles, las paradas de ascenso y descenso, los transbordos, además de los tiempos estimados de viaje.

De acuerdo con las autoridades locales, la plataforma integra 309 trayectos, más de mil paradas, además de alrededor de 4 mil kilómetros de recorridos del transporte público en Morelos, lo que representa uno de los avances tecnológicos más importantes para el sistema de movilidad de la entidad.

Digitalización en el transporte público de Morelos

El Gobierno estatal informó que esta digitalización solo es una primera etapa del proyecto de modernización; posteriormente se tiene prevista la implementación del pago electrónico, la incorporación de videovigilancia y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de los pasajeros, además de fortalecer la seguridad del servicio.

Google Maps se convierte en un aliado para planear viajes de manera más eficiente, reducir tiempos de traslado, además de ofrecer mayor certeza sobre los recorridos del transporte público en Morelos.

¡El transporte público de Morelos ya está en Google Maps! Hoy damos un paso importante hacia una movilidad más moderna y accesible. Morelos se convierte en la sexta entidad del país en integrar sus rutas de transporte público a esta plataforma global.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/ifJoPKHm59 — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) July 8, 2026

¿Cómo consultar una ruta de transporte público en Google Maps en Morelos?

Ya puedes planear tus viajes directamente desde la aplicación o el sitio web en Morelos, solamente sigue estos pasos:

Abre Google Maps en tu teléfono (Android o iPhone) o ingresa a la versión web desde tu computadora

Activa tu ubicación (opcional, pero recomendable) para que la aplicación detecte tu punto de partida automáticamente

Escribe el destino al que deseas llegar en la barra de búsqueda. También puedes ingresar manualmente tu punto de origen si no deseas usar tu ubicación actual

Pulsa el botón “Cómo llegar” para que Google Maps genere las opciones de traslado

Selecciona el ícono de transporte público, representado por un tren o autobús. De esta forma, la aplicación mostrará las rutas disponibles

Revisa las opciones sugeridas. Google Maps indicará:

La ruta o combinación de rutas que debes tomar

Las paradas de ascenso y descenso

Los transbordos, si son necesarios

El tiempo estimado de viaje

La distancia aproximada que deberás caminar antes o después de abordar el transporte

Elige la opción que mejor se adapte a tu viaje y sigue las indicaciones en tiempo real para llegar a tu destino.

#Vialidad | La mañana de este miércoles 8 de julio se registró un accidente en el Paso Exprés, dirección México- Acapulco.

Se recomienda manejar con precaución ⚠️ pic.twitter.com/OEf5ZkMrwg — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) July 8, 2026

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