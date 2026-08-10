Incendio en fábrica de químicos en Ciudad Hidalgo moviliza a cuerpos de emergencia de Michoacán

Un incendio se registra en una fábrica de productos químicos ubicada en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán, donde cuerpos de emergencia mantienen un operativo para controlar las llamas y evitar que este siniestro se extienda.

¿Qué pasó en Ciudad Hidalgo? Hasta el momento, la información oficial difundida no establece las causas del incendio en la recicladora de Michoacán, ni tampoco se sabe sobre personas lesionadas o de afectaciones adicionales fuera de la instalación siniestrada.

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🔥🚒 Se registra un incendio en una fábrica de químicos en Ciudad Hidalgo, Michoacán; servicios de emergencia trabajan en el lugar para sofocar las llamas https://t.co/vkA7nkwKfM pic.twitter.com/dO6RK8jRYC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

Incendio en reclicadora de Michoacán está controlado al 90%

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó que las labores de atención continúan en el lugar y que diferentes corporaciones trabajan de manera coordinada para sofocar el fuego.

Mediante una publicación en su cuenta oficial en “X”, Protección Civil Michoacán señaló que: “Trabajan de manera coordinada Bomberos de Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y brigadas forestales”.

🚨 Actualización | Ciudad Hidalgo



Las labores de atención en la recicladora continúan y la emergencia presenta un control aproximado del 90%.



⚠️ Se pide a la población mantenerse alejada de la zona y seguir las indicaciones oficiales.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/RQFMqVYHBy — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) August 10, 2026

Además, en su mensaje se solicitío que la población se mantenga lo más alejada de la zona del siniestro; todo mientras que las labores de atención siguen en la zona que fue identificada como una recicladora.

Según Protección Civil, la emergencia presenta un control aproximado del 90%, además de que una delegación de Zitácuaro también brinda apoyo ante la emergencia registrada en la fábrica de químicos en Ciudad Hidalgo.

Recomendaciones de Protección Civil ante incendio en Ciudad Hidalgo

Aléjate de la zona.

Evita respirar humo o vapores.

Infórmate por canales oficiales.

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