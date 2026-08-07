Pensión Bienestar 2026: esto se sabe del pago por el Día del Abuelo en agosto

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben actualmente un apoyo bimestral de $6,400 pesos, por lo que, con la cercanía del Día del Abuelo, han surgido dudas sobre un posible depósito extraordinario durante agosto.

Sin embargo, y hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado ningún pago especial por esta celebración, por lo que cualquier información sobre un apoyo adicional por el Día del Abuelo debe tomarse con cautela y verificarse únicamente a través de los canales oficiales de la dependencia.

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¿Habrá un pago especial de la Pensión Bienestar por el Día del Abuelo?

Hasta este mes de agosto de 2026, la Secretaría de Bienestar no ha informado sobre la entrega de un pago extra o un depósito especial con motivo del Día del Abuelo, que en México se conmemora cada 28 de agosto.

Esto significa que el festejo no modifica las fechas ni el monto de la Pensión Bienestar, por lo que las personas derechohabientes continuarán recibiendo el apoyo económico conforme al calendario bimestral establecido por el Gobierno de México.

Si recibes mensajes en redes sociales, aplicaciones de mensajería o llamadas donde se asegure que habrá un depósito extraordinario por esta celebración, lo recomendable es no compartir datos personales, NIP o información de la Tarjeta del Banco del Bienestar y consultar únicamente los anuncios oficiales de la Secretaría de Bienestar.

El último pago correspondió al bimestre julio-agosto de 2026, cuya dispersión se realizó de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

¿Cuándo será el próximo pago y cómo inscribirse a la Pensión Bienestar?

Si se mantiene el esquema habitual del programa, el siguiente depósito corresponderá al bimestre septiembre-octubre de 2026. Como ocurre en cada periodo, la Secretaría de Bienestar dará a conocer el calendario oficial de pagos días antes de que inicie la dispersión de recursos, la cual se realiza de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido.

Por otro lado, las personas que ya cumplieron 65 años y aún no forman parte del programa deberán esperar la próxima convocatoria de incorporación que publique la Secretaría de Bienestar. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos habilitados para este fin.

Para registrarse será necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, credencial del INAPAM u otro documento válido).

u otro documento válido). CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto, ya sea celular o fijo.

En caso de que la persona adulta mayor no pueda acudir por sí misma a realizar el trámite, puede nombrar a una persona auxiliar, quien también deberá presentar la documentación solicitada para quedar registrada como apoyo durante los procedimientos relacionados con la pensión.

Aunque el Día del Abuelo es una fecha dedicada a reconocer la importancia de las personas adultas mayores dentro de las familias y la sociedad mexicana, no existe un pago especial de la Pensión Bienestar asociado a esta celebración. Por ello, cualquier información que afirme lo contrario debe verificarse antes de compartirla y consultarse únicamente en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

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