¿Qué cambiará al viajar a Valle de Bravo y Michoacán con la renovación de la autopista Toluca-Zitácuaro?

La renovación de la autopista Toluca-Zitácuaro reducirá significativamente los tiempos de viaje, al duplicar las vías de circulación en la caseta principal y aumentar a cuatro carriles un tramo clave hacia Michoacán.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega formal de la obra que requirió una inversión de 3 mil 70 millones de pesos. La intervención a cargo del Gobierno del Estado de México beneficia a más de 460 mil habitantes y optimiza el flujo de turistas y transporte de carga que se desplaza desde el Valle de Toluca hacia municipios turísticos como Valle de Bravo.

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¿De qué manera la modernización de la autopista Toluca-Zitácuaro transforma la circulación vial?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México, encabezada por Juan Hugo de la Rosa García, confirmó que los trabajos de infraestructura resuelven los cuellos de botella que afectaban a los automovilistas. La intervención carretera agiliza los trayectos diarios y eleva la seguridad para los automovilistas que transitan entre el Estado de México y Michoacán:

La plaza de cobro La Hortaliza pasó de 13 a 24 carriles para acelerar el cobro de peaje y eliminar las filas en temporadas de alto flujo vehicular.

pasó de 13 a 24 carriles para acelerar el cobro de peaje y eliminar las filas en temporadas de alto flujo vehicular. La expansión del cuerpo carretero alcanzó cuatro carriles a lo largo de 11.2 kilómetros en el tramo con dirección al entronque a San Cayetano.

alcanzó cuatro carriles a lo largo de 11.2 kilómetros en el tramo con dirección al entronque a San Cayetano. La infraestructura de conectividad incluye nuevos accesos en el entronque a Amanalco, un puente sobre las vías del ferrocarril y 37 obras de drenaje pluvial.

¿Qué municipios del Estado de México y regiones turísticas se benefician con la autopista Toluca-Zitácuaro?

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM) detalló que el proyecto beneficia a las comunidades con vocación agrícola, artesanal y turística de la región. La vialidad renovada impulsa el comercio local y facilita el acceso seguro hacia los principales destinos de descanso del centro del país.

La ruta terrestre optimiza la conectividad directa entre el Valle de Toluca y los siguientes puntos del poniente mexiquense:

Almoloya de Juárez

Villa Victoria

Donato Guerra

Villa de Allende

Amanalco

Pueblo Mágico de Valle de Bravo

Autopista Toluca-Zitácuaro Modernizan la autopista Toluca-Zitácuaro en el Edomex. (Facebook Delfina Gómez Álvarez)

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