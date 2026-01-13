Aguas termales en Hidalgo por menos de $250: 2 balnearios para ir en familia este domingo

Salir de la rutina y pasar un domingo en aguas termales es un excelente plan y es posible hacerlo sin gastar de más. En el centro del país hay balnearios que mantienen precios accesibles y ofrecen espacios naturales pensados para toda la familia, desde pozas termales hasta ríos y albercas. Con una buena planeación, es posible disfrutar de estos lugares por menos de $250 por persona, considerando horarios, reglas internas y algunos costos adicionales.

Grutas de Tolantongo: Un clásico de aguas termales en Hidalgo

Las Grutas de Tolantongo destacan por su combinación de río natural, pozas termales y senderos. La entrada general cuesta $230 pesos por persona y permite el acceso al parque desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. El boleto es válido solo por el día y da acceso a todos los atractivos naturales, así como a baños, regaderas y servicios médicos básicos.

El estacionamiento tiene un costo de $50 pesos por vehículo. Es importante considerar que todos los pagos dentro del parque se realizan en efectivo, ya que no hay cajeros automáticos cercanos. Los menores de cinco años no pagan entrada y las personas con credencial INAPAM obtienen 50% de descuento directamente en taquilla.

El acceso incluye:

Gruta y túnel natural

Río y albercas

Pozas termales

Senderismo

Uso de baños y regaderas

Reglas y recomendaciones antes de tu visita

Para conservar el entorno y garantizar la seguridad de los visitantes, no se permite el ingreso con mascotas, está prohibido el uso de detergentes en ríos y pozas, y no se pueden ingresar objetos de valor a la gruta ni al túnel. Además, a partir de las 23:00 horas no se permite música ni ruidos que alteren la convivencia.

El uso de traje de baño es obligatorio para ingresar a la gruta, el túnel y el río, y se recomienda calzado cómodo para los recorridos.

El parque opera los 365 días del año, incluidos fines de semana y días festivos, lo que lo convierte en una opción constante para escapadas familiares.

Balneario Natural Los Manantiales: Plan tranquilo para todas las edades

Otra opción accesible es el Balneario Natural Los Manantiales , un espacio rodeado de naturaleza que ofrece aguas hipotermales provenientes de manantiales.

La entrada cuesta $150 pesos para adultos y $120 pesos para niños de 3 a 11 años, con horario de 8:00 a 18:00 horas.

El balneario cuenta con pozas naturales, tres albercas, chapoteaderos, cascadas y áreas verdes, además de vestidores, regaderas, sanitarios y enfermería. También dispone de restaurante, tienda de abarrotes, asadores y opciones de campamento y hospedaje, con vigilancia permanente.

