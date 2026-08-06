Huasca de Ocampo, el Pueblo Mágico cerca de CDMX que ofrece planes desde $25 pesos para este grupo de adultos mayores en agosto 2026

A una hora y media de la Ciudad de México, en las montañas de Hidalgo, está Huasca de Ocampo, el primer Pueblo Mágico de México. Entre sus atractivos hay planes desde $25 pesos para adultos mayores del INAPAM, como el Bosque de las Truchas, además de haciendas históricas y formaciones geológicas únicas en el país.

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¿Qué atractivos turísticos tiene Huasca de Ocampo y cuánto cuestan?

Los visitantes de este Pueblo Mágico tienen una gran variedad de actividades que combinan naturaleza, historia y leyendas. Uno de los atractivos imperdibles son los Prismas Basálticos, columnas de piedra de forma geométrica resultado del enfriamiento acelerado de lava hace millones de años. Ver de cerca esta formación natural tiene un costo de $100 pesos, detalla la Secretaría de Turismo de Huasca, y el boleto incluye entrada general y acceso a estacionamiento, puente colgante, miradores, cascadas, albercas y asadores.

Este Pueblo Mágico de Hidalgo también ofrece actividades por un precio más bajo, como el Bosque de las Truchas, que tiene actividades con costo a partir de los $25 pesos. Según indica en su página web, los valores de las entradas son:

Niños e Inapam: $25 (Puentes, días festivos y vacaciones, $30)

(Puentes, días festivos y vacaciones, $30) Adultos: $50 (Puentes, días festivos y vacaciones, $60)

Otros lugares para visitar en Huasca de Ocampo con costo, conforme a la Secretaría de Turismo, son:

Museo de los Duendes : $40 pesos por persona (con entrada general y un recorrido de aproximadamente 45 minutos).

: por persona (con entrada general y un recorrido de aproximadamente 45 minutos). Casa del Rompope: entrada libre y degustación de rompope artesanal con costos de $25 a $190.

Entre los atractivos imprescindibles, el sitio oficial de Pueblos Mágicos recomienda visitar:

Hacienda de Santa María Regla

Volar en globo sobre la zona

sobre la zona Recorrer el Bosque de los Duendes

¿Dónde queda Huasca de Ocampo y cómo llegar?

Huasca de Ocampo se ubica en el estado de Hidalgo, dentro del Corredor Turístico de la Montaña, a una hora y media de la Ciudad de México, según el organismo. Y está a 36 km de Pachuca por federal 105 Blvd. Luis Donaldo Colosio.

Para llegar en autobús, Pueblos Mágicos de México recomienda tomar la línea Estrella Blanca hasta Pachuca y de ahí dirigirse al mercado Benito Juárez para tomar transporte local hasta Huasca. En avión, se puede llegar con ADO desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta Pachuca, o mediante transportes desde el AIFA hacia Pachuca.

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