Aguas termales y albercas techadas por menos de 150 pesos: El balneario de Hidalgo ideal para relajarte

A poco más de una hora de Pachuca, Hidalgo, y a hora y media de la Ciudad de México , el balneario Xhandos Ajacuba funciona como una buena opción para quienes buscan relajarse en aguas termales sin pagar tarifas elevadas. El lugar está enfocado en el descanso y la recreación, con albercas de uso general y espacios pensados para ir en familia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Albercas termales y áreas techadas en Hidalgo

Todas las albercas del balneario funcionan con agua termal a una temperatura promedio de 36 °C. El complejo cuenta con tres albercas y dos chapoteaderos, con opciones tanto para adultos como para niños.

Para quienes prefieren evitar el sol directo, hay dos albercas y un chapoteadero techados, lo que permite permanecer más tiempo dentro del agua sin exponerse al calor. Además, el sitio tiene áreas verdes amplias donde se puede descansar o pasar el día.

Entre los servicios disponibles se incluyen renta de:

Asadores

Mesas

Sillas

Costos de entrada y horarios de servicio

El acceso al balneario se mantiene por debajo de los 150 pesos, lo que lo convierte en una alternativa económica dentro del estado de Hidalgo.

Precios de entrada:

Adulto general : 140 pesos

: 140 pesos Adulto mayor con credencial INAPAM : 100 pesos

: 100 pesos Infantes: 80 pesos

La cantidad de albercas en funcionamiento varía según el día:

Fines de semana : servicio con 5 albercas

: servicio con 5 albercas Entre semana : funcionan 1 o 2 albercas

: funcionan 1 o 2 albercas Martes y miércoles: no hay servicio de balneario por mantenimiento, excepto en periodos vacacionales o días festivos

Ubicación y otros servicios

Xhandos Ajacuba se encuentra en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, rodeado de naturaleza y alejado del ritmo de las grandes ciudades.

Además del balneario, el sitio cuenta con hotel para quienes deciden quedarse más de un día y ofrece servicios de masajes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.