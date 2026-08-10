Es ley en México: el derecho obligatorio que las líneas de autobús deben respetar a los adultos mayores en estas vacaciones 2026 y no todos exigen

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recordó que las líneas de autobús en México tienen la obligación legal de otorgar descuentos en el costo del pasaje a todos los adultos mayores que presenten su credencial vigente del INAPAM.

El organismo regulador, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), vigila que las empresas de autotransporte federal apliquen esta tarifa reducida sujeto al cupo asignado por unidad. Además del beneficio en el boleto, la ley ampara a las personas de la tercera edad con seguro de viajero y franquicia de equipaje sin cobros indebidos.

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¿Qué beneficios deben garantizar las empresas de transporte a los adultos mayores en carreteras federales?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establece lineamientos estrictos para proteger a los pasajeros vulnerables durante la temporada vacacional. La Revista del Consumidor de la Profeco destaca las garantías de ley que las líneas de autobús están obligadas a brindar en cada terminal:

Descuento con INAPAM: reducción en el costo del pasaje al presentar la credencial vigente, sujeto al cupo limitado por autobús.

reducción en el costo del pasaje al presentar la credencial vigente, sujeto al cupo limitado por autobús. Equipaje sin costo: transportar hasta 25 kg de equipaje de forma gratuita con su respectivo comprobante.

transportar hasta 25 kg de equipaje de forma gratuita con su respectivo comprobante. Seguro de viajero: cobertura incluida en el boleto ante accidentes, gastos médicos, fallecimiento o daño a pertenencias.

cobertura incluida en el boleto ante accidentes, gastos médicos, fallecimiento o daño a pertenencias. Viaje con animales de asistencia: inclusión total y derecho a abordar con mascotas de compañía, apoyo o asistencia sin pago extra.

Adultos mayores INAPAM ofrece descuentos especiales para adultos mayores en viajes en autobús. (Especial)

¿Cómo reclamar un reembolso o compensación ante retrasos de la línea de autobús?

La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos en las centrales camioneras de todo el país para defender los derechos de los usuarios de la tercera edad y sus familias. Si la corrida sufre una demora mayor a dos horas o se cancela por causa imputable a la empresa, el pasajero tiene derecho a exigir el reembolso total de su boleto más una bonificación mínima del 20% del costo.

Los viajeros deben conservar su comprobante impreso para gestionar cualquier reclamo en ventanilla o recibir asesoría con el personal de inspección. El cumplimiento de estas normas asegura un traslado digno y protegido en todas las rutas del territorio nacional.

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