Multarán en Edomex con hasta $2,346 pesos a todos los conductores que realicen esta peligrosa maniobra en la calle

Conductores y peatones enfrentan un riesgo real en avenidas y carreteras del territorio estatal, sobre todo durante la noche y en vialidades de alto tránsito de la zona metropolitana del Valle de México. Multarán en Edomex con hasta $2,346 pesos a quienes protagonicen arrancones o competencias no autorizadas, una peligrosa maniobra en la calle que multiplica el riesgo de choques y atropellamientos.

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¿Qué prohíbe el Reglamento de Tránsito de Edomex sobre los arrancones en la vía pública?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México regula esta conducta en el artículo 90, fracción XXII, que prohíbe organizar o participar en carreras o arrancones en la vía pública.

La norma mexiquense considera arrancones o carreras a toda competencia de velocidad entre dos o más vehículos fuera de un circuito autorizado, sin importar el tipo de camino. Agentes de la Secretaría de Movilidad del Estado de México vigilan avenidas, ejes viales y carreteras estatales para detectar esta conducta.

Un conductor remitido por arrancones enfrenta, además de la multa, la posibilidad de que su vehículo termine en el corralón municipal correspondiente. El Estado de México aplica esta doble sanción cuando la maniobra ocurre en zonas de alto tránsito peatonal, cerca de escuelas, hospitales o centros comerciales.

La reincidencia agrava el monto de la sanción dentro de la Tabla de Infracciones vigente para todo el territorio mexiquense. Un conductor sancionado dos veces por el mismo motivo enfrenta el tramo máximo de 20 UMA ($2,346.20 pesos), sin posibilidad de descuento por pronto pago.

El artículo 90, fracción XXII, del Reglamento de Tránsito de Edomex prohíbe los arrancones (Getty Images)

¿Cuánto pagan los conductores en Edomex por esta peligrosa maniobra en la calle?

El monto exacto depende de la evaluación del agente de tránsito y de las condiciones específicas en que ocurre la maniobra dentro del territorio estatal. La Tabla de Infracciones, en el apartado G “Competencias de velocidad”, fracción I, fija una sanción

Mínima de 16 UMAs ($1,876.96 pesos)

Media de 18 UMAs ($2,111.58 pesos)

Máxima de 20 UMAs ($2,346,20 pesos)

El pago se realiza en las cajas de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en los módulos de recaudación habilitados por cada municipio mexiquense. El conductor conserva el folio de la infracción para dar seguimiento al trámite y evitar recargos adicionales por pago tardío.

Especialistas en movilidad recomiendan evitar cualquier reto de velocidad en la vía pública, sin importar el tipo de vehículo que se conduzca. Una maniobra de este tipo pone en riesgo la vida de quien conduce y la de otros usuarios de la calle.

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