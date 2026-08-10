Pasaporte vencido: 4 ciudades de México que no dejarán entrar a extranjeros

Viajar hacia México con un pasaporte vencido puede convertirse en un problema en los puntos de control migratorio, incluidos los cruces fronterizos en el norte del país.

Aunque versiones recientes señalan que nuevas restricciones en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo México, dedebe señalar que las autoridades migratorias mexicanas establecen como requisito general, que los extranjeros presenten un documento de viaje válido y vigente.

El Instituto Nacional de Migración (INM) señala que las personas extranjeras deben presentar un pasaporte O documento de identidad de viaje vigente, además de una visa cuando su nacionalidad así lo requiera.

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¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

La documentación debe mantenerse vigente al momento de solicitar la entrada a Mexico; el propio INM establece que quienes ingresan por vía terrestre, deben contar con un pasaporte o tarjeta pasaporte válido y vigente, además de la documentación migratoria correspondiente.

Por ello, no es recomendable intentar cruzar la frontera con un pasaporte expirado. Cabe señalar que la autorización de ingreso corresponde a la autoridad migratoria, después de revisar que se cumplan con los requisitos aplicables.

Renovación de pasaporte para mayores de edad

Para la renovación de tu pasaporte vencido, primero tienes que agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares y presentar los siguientes requisitos:

Presentar el pasaporte original a renovar Acreditar la nacionalidad mexicana:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

Presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial para votar del INE, matrícula consular, entre otras.

La regla general sí es clara: Los viajeros extranjeros deben portar documentación vigente para solicitar su ingreso a territorio mexicano: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo aplican controles estrictos y sin periodo de gracia; antes de cruzar, ¿ya revisaste la fecha de vencimiento de tu pasaporte?

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