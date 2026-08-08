Día del Abuelo 2026: la lista de descuentos con tu credencial INAPAM en restaurantes, transporte y tiendas

El Día del Abuelo se celebra en México el próximo viernes 28 de agosto y, para quienes planean una comida, un viaje o alguna compra, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede ayudar a reducir algunos gastos.
Y es que, más allá de esta celebración, el INAPAM mantiene convenios durante todo el año en alimentación, transporte, vestido y hogar, entre otros servicios. Los porcentajes y condiciones cambian según el establecimiento, por lo que antes de pagar es importante presentar la credencial y confirmar que el beneficio se encuentre disponible.
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¿Qué restaurantes tienen descuento con credencial INAPAM?
De acuerdo con el directorio de beneficios del INAPAM, estos son algunos de los restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros negocios de alimentos, que tienen descuento para adultos mayores con su credencial:
- Darsky Coffee Cafetería: 20% de descuento
- Montmartre Bistro: 20% de descuento
- Bellini Montecito: 15% de descuento
- Green Bar: 15% de descuento
- La Casa de Anita: 15% de descuento
- Comercial Delizia Pastelería: 15% de descuento
- Grupo Daruma: 10% de descuento
- Pastelería Patricia Ramírez Herrera: 10% de descuento
- Restaurante Chilpa: 10% de descuento
- Restaurante Curado: 10% de descuento
- El Timón de Cortés: 10% de descuento
- Restaurante Nuevo Tehuacán: 10% de descuento
- Starloks Coffee Cafetería: 10% de descuento
- Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest: 10% de descuento
- Tortas Albaricoque: entre 10% y 15% de descuento
- Restaurant Vegetariano Lindavista: 5% de descuento
- Mocaba Café: 5% de descuento
- Productos de Amaranto Rodríguez: 5% de descuento
A estos beneficios se suman promociones que algunos restaurantes manejan por su cuenta. Por ejemplo:
- Bisquets Obregón: 5% en consumo individual al adquirir un paquete y hasta 11% al pedir directamente de la carta
- Toks: 10% mediante A Comer Club para beneficiarios registrados
- El Farolito: 10% mediante A Comer Club
- Panda Express: 10% mediante A Comer Club
En estos últimos casos pueden existir condiciones adicionales, como registrarse previamente en el programa de lealtad. Además, los descuentos no necesariamente son acumulables con otras promociones.
¿Qué descuentos tiene INAPAM en transporte?
La credencial también permite ahorrar al utilizar algunos servicios de transporte, desde recorridos cotidianos hasta viajes de larga distancia:
- Autobuses foráneos: hasta 50% de descuento, sujeto a lugares disponibles para adultos mayores
- Metro de la CDMX: acceso gratuito para adultos mayores
- Metrobús: acceso gratuito
- Trolebús: servicio gratuito
- Tren Ligero: servicio gratuito
- RTP: acceso gratuito en sus rutas
- Aeroméxico: 15% de descuento en tarifas participantes
- Transportes locales afiliados: el porcentaje cambia según el estado, municipio y prestador del servicio
En el caso de los autobuses foráneos, los lugares con tarifa preferencial pueden ser limitados. Por ello, es recomendable solicitar el descuento desde la compra del boleto y llevar la credencial al momento de abordar.
¿Qué tiendas ofrecen descuentos durante agosto?
Además del directorio del INAPAM, algunas cadenas comerciales o supermercados mantienen beneficios propios. Durante agosto se han reportado:
- Walmart: 5% de descuento en farmacia del 11 al 31 de agosto
- Bodega Aurrerá: 5% de descuento en farmacia del 11 al 31 de agosto
- Suburbia: 5% de descuento en compras participantes
Sin embargo, estas condiciones pueden cambiar de acuerdo con la sucursal, el producto o el periodo de la promoción. Por eso, antes de comprar es recomendable preguntar directamente en caja si el beneficio está disponible y qué artículos participan.
¿Qué se necesita para obtener los descuentos del INAPAM?
En la mayoría de los establecimientos es necesario presentar la credencial INAPAM vigente, física y en buen estado al momento de solicitar el descuento. No se aceptan fotografías ni archivos en formato PDF como sustituto del documento original.
El INAPAM divide sus beneficios en siete rubros:
- Alimentación
- Transporte
- Salud
- Vestido y hogar
- Educación, recreación y cultura
- Predial y agua
- Asesoría y servicios legales
Debido a que los establecimientos afiliados y los porcentajes pueden actualizarse, lo mejor es consultar el directorio oficial de beneficios del INAPAM antes de acudir.
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