Confirman 73 muertos tras terremoto de 7.4 de magnitud y declaran desastre nacional en Colombia

El Gobierno de Colombia confirmó que 73 personas murieron tras el terremoto de 7.4 de magnitud en Chocó, Colombia, que provocó colapsos de edificios y paredes en diversas ciudades del país sudamericano.

De acuerdo al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, 18 murieron tras quedar atrapados en un edificio y 22 en otros puntos; 27 muertos en el Valle del Cauca; mientras que dos personas más fallecieron en Manizales, de acuerdo al edil Jorge Eduardo Rojas, así como cuatro más en Chocó.

El movimiento telúrico no sólo se sintió en Colombia, sino que se reportaron efectos en Venezuela, Ecuador y Panamá durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto.

Es por lo anterior que el presidente Aberlardo De la Espriella declaró desastre nacional en todo Colombia, “lo que permitirá fortalecer la movilización y coordinación (...) para atender la emergencia”.

At least 20 dead after Colombia earthquake https://t.co/deXYgHQXuZ https://t.co/deXYgHQXuZ — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cierran aeropuertos en Colombia tras fuerte sismo

Aeronáutica de Colombia informó, alrededor de las 08:00 horas (tiempo del centro del país), que se presentaron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura tras el fuerte sismo, por lo que suspendieron las operaciones.

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, se pudo leer.

Posteriormente, en un segundo reporte, se notificó que también suspendió actividades el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali.

Presidente Abelardo De la Espriella convocó un Puesto de Mando Unificado

A días de asumir el cargo, el presidente de Colombia, Aberlardo De la Espriella, utilizó sus redes sociales para convocar a un Puesto de Mando Unificado en la atención de zonas afectadas como el Chocó, el Eje Cafetalero y otros puntos.

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, redactó.

SRE habilita número para mexicanos en Colombia

En medio de la tragedia en Colombia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México habilitó una línea telefónica para los connacionales que puedan necesitar ayuda, aunque por el momento no se reportan compatriotas afectados.

En caso de requerir asistencia o ayuda puntual, las autoridades informaron que el teléfono de emergencia de la embajada de México en Colombia es +57 313 878 6028.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.