Las aguas termales a una hora de Guadalajara con una terma de 42 grados: cuánto cuesta entrar

El Hotel Balneario San Juan Cosalá, en San Juan Cosalá, Jalisco, a orillas del Lago de Chapala, ofrece albercas de agua termal mineral que se mantienen entre 34 °C y 42 °C, gracias a que el agua fluye de forma directa y constante desde los manantiales del lugar, donde nace a una temperatura cercana a los 90 °C. El espacio se encuentra a poco más de una hora de Guadalajara y también cuenta con spa y hotel.

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¿Cuánto cuesta entrar a las aguas termales de San Juan Cosalá y qué se puede hacer en el lugar?

El balneario abre de 8:00 am a 7:00 pm, con una entrada de $500 pesos para adultos y $250 para niños a partir de los 2 años que no superen 1.30 metros de altura.

Dentro de las instalaciones de este balneario de Jalisco hay alberca de toboganes, alberca semiolímpica y varios chapoteaderos para los más chicos, además de jacuzzis, temazcal y la Terma, la alberca que se mantiene a 42 °C. El lugar también cuenta con área de asadores, vestidores, regaderas, baños accesibles para personas con discapacidad y una boutique con artículos para la visita, además de varios locales y restaurantes.

Quienes buscan algo más relajante pueden sumar los recorridos del Spa Tlalocan, que combina el agua termal —con un promedio de 40 °C y minerales como magnesio, calcio, litio, potasio y azufre— con tratamientos naturales. La entrada básica dura alrededor de una hora y media e incluye talasoterapia, hidroterapia con vinagre de manzana, flores, barro mineral, inhaladores, temazcal, arroyo de reflexología e hidroterapia de chorros, con un costo de $190 de lunes a viernes y $230 en fin de semana, temporada alta y días festivos.

La entrada plus, de unas dos horas y media, suma avena, ozono ambiental y una hidroterapia que varía entre café, chocolate, vino tinto, pepino con romero o jamaica; su costo es de $290 entre semana y $350 en fin de semana, temporada alta y días festivos. Estos recorridos son exclusivos para mayores de 18 años, están sujetos a disponibilidad y no incluyen la entrada al balneario, que debe pagarse por separado.

Además, el lugar cuenta con hotel con acceso a área exclusiva.

¿Cómo llegar al Balneario San Juan Cosalá, en Jalisco?

El balneario está ubicado sobre la carretera Jocotepec-Chapala, kilómetro 13, en el centro de San Juan Cosalá, Jalisco.

Desde Guadalajara, el recorrido en auto es de unos 63 kilómetros por la carretera Guadalajara-Chapala/México 23, lo que demanda aproximadamente 1 hora 20 minutos, según Google Maps.

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