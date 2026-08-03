El bioparque de Hidalgo con aguas termales a 38 grados ideal para las vacaciones en agosto 2026: ¿cuánto cuesta entrar y en qué días abre?

En Tecozautla, Hidalgo, está Taxhidó Bioparque, un espacio con animales, aguas termales a 38 grados y actividades al aire libre a las que se puede ingresar pagando una entrada de $150 pesos. Durante las vacaciones de verano el parque abre todos los días. ¿Qué actividades se pueden hacer en este lugar y cómo llegar desde la CDMX?

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¿Cuánto cuesta entrar a Taxhidó Bioparque? Días, horarios y cómo llegar desde CDMX

La entrada general al bioparque cuesta $150 pesos por persona, indica el establecimiento en su sitio web oficial. En cuanto a los días de apertura, el esquema regular es de jueves a domingo. Sin embargo, de acuerdo con una publicación de Facebook del 23 de julio de 2026, a partir de esa fecha y durante las vacaciones de verano, el lugar abre todos los días.

El espacio se ubica en Pañhé, Tecozautla, Hidalgo. El trayecto en auto desde la Ciudad de México toma entre 2 horas 30 minutos y 3 horas 40 minutos (179 kilómetros), dependiendo del tráfico, por la Autopista México-Querétaro/México 57D, según Google Maps.

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¿Qué incluye la entrada y qué actividades hay en este bioparque de Hidalgo?

De acuerdo con la página oficial, el boleto de entrada general incluye acceso a la alberca familiar con agua termal a 38 grados, acceso al zoológico durante el horario regular, entrada a exhibiciones y áreas temáticas, recorridos autoguiados, zonas de descanso y áreas verdes, y actividades educativas disponibles.

El bioparque también ofrece actividades adicionales con costo extra, como recorridos en cuatrimotos y servicio de restaurante. Además, cuenta con área de camping a $100 pesos por casa de campaña y estacionamiento sin costo.

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