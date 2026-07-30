INE da fecha de inicio del proceso electoral 2027

¡Estamos a nada de iniciar! El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el próximo 10 de septiembre de 2026 arrancará el proceso electoral 2027 donde se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

A nivel local, se elegirán diputaciones locales en 31 entidades, así como ayuntamientos y alcaldías en 30 estados, aunado a otros cargos como juntas municipales en Campeche, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala.

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo General de la autoridad electoral, las precampañas iniciarán en enero de 2027, mientras que las campañas arrancarán en el mes de abril.

🚨#AlertaADN



El INE (@INEMexico) anuncia que el próximo 10 de septiembre iniciará el año electoral que permitirá en junio de 2027 la renovación de la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) y 17 gubernaturas. pic.twitter.com/YSp4SuE294 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

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INE plantea más de 46 mil millones de pesos para las elecciones 2027

El pasado 29 de julio se dio a conocer que la Comisión Temporal encargada del tema prevé un presupuesto superior a los 36 mil millones de pesos para las elecciones del próximo año.

De acuerdo al anteproyecto que aún no pasa al Consejo General, este gasto público estaría destinado al proceso federal, los comicios locales, así como la organización de la elección judicial de 2028, incluso habría un fondo para una posible consulta popular.

“Las cifras muestran la asignación requerida para atender las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las necesidades operativas del INE para el siguiente ejercicio fiscal”, puntualizó en un comunicado.

¿Qué estados renovarán su gubernatura en 2027?

Los estados que renovarán a su titular del ejecutivo serán:

Aguascalientes, gobernado por el PAN Baja California, gobernado por Morena Baja California Sur, gobernado por Morena Campeche, gobernado por Morena Chihuahua, gobernado por el PAN Colima, gobernado por Morena Guerrero, gobernado por Morena Michoacán, gobernado por Morena Nayarit, gobernado por Morena Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano Querétaro, gobernado por el PAN Quintana Roo, gobernado por Morena San Luis Potosí, gobernado por Partido Verde Sinaloa, gobernado por Morena Sonora, gobernado por Morena Tlaxcala, gobernado por Morena Zacatecas, gobernado por Morena

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