Es oficial en el Valle de Toluca: la carretera que conecta a 8 municipios ya está en 97% de avance y abriría en agosto 2026

La reconstrucción del Camino 202 México–Toluca–Tenango del Valle registra un avance del 97% y, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, se prevé que concluya durante agosto de 2026, sin una fecha exacta de apertura.

En total, la obra abarca 39.7 kilómetros y atraviesa ocho municipios del Valle de Toluca, entre los que se encuentran Ocoyoacac, Tianguistengo, Almoloya del Río, entre otros. y beneficiará a 192 mil 399 habitantes.

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¿Qué municipios conecta el Camino 202?

La reconstrucción del Camino 202, que beneficiaría a 192 mil 399 habitantes, reforzará la movilidad entre ocho municipios del Valle de Toluca y del sur del Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad estatal, la obra conectará a:

Ocoyoacac

Xalatlaco

Tianguistenco

Almoloya del Río

Texcalyacac

Joquicingo

Tenango del Valle

Capulhuac

Como dato adicional, la Junta de Caminos del Estado de México divide oficialmente este corredor en dos tramos:

El 202-A , que va de La Marquesa a Santiago Tianguistenco,

, que va de La Marquesa a Santiago Tianguistenco, El 202-B, que continúa de Santiago Tianguistenco a Tenango del Valle

¿Qué trabajos incluye la reconstrucción?

Según la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos se concentran en recuperar el pavimento y dejar lista la señalización de los casi 40 kilómetros intervenidos. De igual manera, el proyecto contempla:

Recorte de la carpeta existente

Colocación de nueva carpeta asfáltica

Aplicación de señalamiento horizontal

Además, los gobiernos de los ocho municipios se sumarán con labores de limpieza e iluminación. Estas acciones permitirán mejorar la visibilidad y las condiciones del entorno, sobre todo en los puntos utilizados por peatones y automovilistas.

¿Qué inversión tendrá la reconstrucción del Camino 202?

La reconstrucción tiene una inversión estatal de 34.2 millones de pesos y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. Los recursos se destinan a rehabilitar 39.7 kilómetros de una carretera que comunica la zona de La Marquesa con Tenango del Valle.

La obra está a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México. Durante la supervisión participaron la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, y el director general de la Junta de Caminos, Joel González Toral.

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