Los nuevos lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE en plazas de cobro se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde señalan los cambios que tendrá el sistema de cobro electrónico.

Estos ajustes aplican a las autopistas y puentes administrados por Caminos y Puentes Federales (Capufe). Aunque no son cambios inmediatos, ni tampoco significa que no habrá pagos en efectivo, sí hay un nuevo marco normativo.

⚠️ 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 ⚠️



Se informa a las personas usuarias que, a partir del 15 de julio de 2026, 𝗖𝗔𝗣𝗨𝗙𝗘 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿ó𝗻𝗶𝗰𝗼 en las plazas de cobro siguientes:



🔘𝗔𝘂𝘁𝗼𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 - 𝗖𝘂𝗲𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗰𝗮… — CAPUFE (@CAPUFE) July 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Nuevos lineamientos del Telepeaje IAVE

El Servicio de Telepeaje IAVE funciona mediante el dispositivo electrónico de pago, conocido como TAG IAVE, el cual puede ser adquirido a través del portal IAVE, en la página de internet o en las plazas de cobro operadas por Capufe.

Entre las nuevas disposiciones para el servicio de Telepeaje IAVE destacan:

El TAG IAVE es personal e intransferible

Debe colocarse de forma correcta en el parabrisas del vehículo registrado

El usuario es responsable de mantener actualizada su información

Si se cambia de vehículo, cambia el parabrisas o se daña el dispositivo, se deberá dar de baja el TAG en el portal

Si se presentan daños en el dispositivo, el usuario deberá comprar otro dispositivo

Además, se indica que el TAG IAVE tiene una vida útil estimada de cinco años, pero podría ser cancelado antes si se detecta un mal uso del dispositivo.

¿Habrá cambios en el pago en autopistas?

Mediante el TAG IAVE existen dos opciones para pagar con este dispositivo:

Prepago simple: el usuario abona manualmente el crédito en el portal o aplicación IAVE o la plataforma correspondiente del TAG utilizado Pospago: los cargos se aplican a la tarjeta bancaria asociada al dispositivo, la cual se tiene que registrar previamente

Para los conductores que aún no tienen el dispositivo TAG, podrán adquirirlo en los puntos correspondientes. De momento, podrán seguir pagando con efectivo la tarifa correspondiente en las cabinas de las casetas.

Con la instalación de mil 50 carriles en 129 plazas de cobro se busca agilizar el tránsito en las casetas. Además, es un avance hacia el modelo denominado como “Cero Efectivo”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.