Es oficial en Tlaquepaque, Jalisco: lanzan programa inédito con equipo de psicólogos para este grupo de personas en vacaciones de verano 2026

Regresar a casa después de un tratamiento por adicciones representa un nuevo comienzo, pero también uno de los momentos más desafiantes del proceso de recuperación. Para apoyar esa transición, el Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT) puso en marcha el programa Cuando el cuerpo habla, un impulso a la vida.

La iniciativa está dirigida a personas internadas en centros de rehabilitación registrados en el municipio y busca brindar herramientas que les permitan identificar riesgos y fortalecer su reintegración a la vida familiar, educativa o laboral.

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¿Quiénes recibirán el acompañamiento psicológico?

El programa no está abierto al público en general ni requiere un registro individual, ya que el equipo municipal acudirá directamente a los centros de rehabilitación para trabajar con las personas que actualmente se encuentran en tratamiento.

De acuerdo con el Gobierno de Tlaquepaque, la estrategia llegará a los 63 centros registrados en el municipio. Además, en abril de 2026, el Ayuntamiento informó que 31 de estos establecimientos ya habían recibido visitas de supervisión por parte de las autoridades municipales.

La intervención es considerada inédita en Tlaquepaque, pues anteriormente el trabajo del COMUCAT se concentraba principalmente en capacitar a directores y equipos terapéuticos. Ahora, las sesiones estarán enfocadas directamente en las personas internadas y en las necesidades que pueden enfrentar al concluir su proceso.

Clausuran centro de tratamiento contra adicciones en Tlaquepaque. El operativo de COMUCAT detectó que el sitio operaba sin protocolos médicos ni psicológicos. El Gobierno Municipal reitera que los operativos de vigilancia serán permanentes.

📰 @25fernandaC#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/goWaTbTvqZ — DK 1250 (@dk1250) April 29, 2026

¿Cómo funcionará el nuevo programa del COMUCAT?

De acuerdo con Juan Javier Orozco Flores, titular general del COMUCAT explicó que cada centro recibirá tres charlas, con una duración aproximada de dos horas por sesión.

Aunque el contenido podrá ajustarse a las características de cada grupo, el objetivo será ofrecer herramientas que resulten útiles tanto durante el tratamiento como después de salir del establecimiento.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

Identificación de factores que pueden provocar una recaída

Reconocimiento de redes y condiciones de protección

Autocuidado y manejo de situaciones de riesgo

Construcción de un proyecto educativo, formativo u ocupacional

Fortalecimiento del sentido de vida y la autonomía

Preparación para la reintegración familiar y social

Además de prevenir recaídas, las actividades permitirán que cada participante revise su historia personal, reconozca sus capacidades y construya objetivos para la etapa posterior al internamiento.

¿Qué hará la Secretaría de Seguridad durante las visitas?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque acompañará al personal del COMUCAT durante los recorridos. Sin embargo, su participación no estará relacionada con las terapias ni con el contenido de las charlas.

Su función será brindar seguridad durante las visitas y supervisar que los establecimientos cuenten con condiciones adecuadas para las personas internadas. Con ello, el municipio busca ofrecer mayor certeza tanto a los usuarios como a sus familias.

José Guadalupe Ramírez Vargas, supervisor general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, señaló que el trabajo coordinado también busca fortalecer la relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía, así como mejorar las condiciones para que las personas puedan reintegrarse a su familia y a la sociedad después del tratamiento.

En México, los centros dedicados a la atención de las adicciones deben cumplir con la NOM-028-SSA2-2009, norma federal que establece los criterios para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones.

¿El programa terminará después de las vacaciones?

Durante el receso escolar, ocho psicólogos del COMUCAT concentrarán sus actividades en los centros de rehabilitación. No obstante, las visitas no terminarán con las vacaciones de verano, ya que el organismo municipal informó que continuarán de manera periódica durante el resto del año.

De acuerdo con el esquema anunciado, se impartirán tres sesiones en cada uno de los 63 centros registrados, lo que representa un total de 189 charlas de acompañamiento psicológico.

Las personas que necesiten orientación sobre el consumo de sustancias también pueden comunicarse con el COMUCAT al teléfono 33 3860 1965. Sus instalaciones se encuentran en Diego Rivera número 7, en Lomas de Tlaquepaque.

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