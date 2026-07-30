Es oficial por el Congreso de Guanajuato: preparan reforma a la Ley de Salud y así podría impactar en el estado

Diputados de distintas bancadas en el Congreso de Guanajuato analizan un paquete de reformas a la legislación estatal de salud, enfocado en fortalecer la atención a la salud mental de sectores prioritarios de la población. La propuesta busca ampliar la coordinación entre instituciones para atender de forma integral los riesgos psicosociales que enfrenta la entidad.

El Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Guanajuato aparecen como actores clave del proceso legislativo. El objetivo es diseñar estrategias que reduzcan la deserción escolar, el consumo de sustancias y otros factores de riesgo entre la población más vulnerable.

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¿Qué busca la reforma a la Ley de Salud en Guanajuato?

La propuesta de salud establece la obligatoriedad de ofrecer servicios integrales, confidenciales y accesibles en materia de atención psicológica. Estos servicios están dirigidos a niñas y adolescentes, así como a personas con discapacidad de la entidad.

El proyecto también contempla que autoridades estatales y municipales diseñen estrategias enfocadas en la prevención de riesgos psicosociales. La iniciativa prioriza regiones con altos niveles de vulnerabilidad, donde la deserción escolar y el consumo de sustancias representan un problema recurrente.

Además, la reforma faculta al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes para coordinar acciones con dependencias de salud y educación. La propuesta incorpora también la obligación de implementar mecanismos de comunicación accesibles que garanticen el derecho a la salud mental para personas con discapacidad.

El Congreso de Guanajuato prevé foros de consulta con los sectores salud y educativo para revisar la propuesta. (Secretaría de Salud)

¿Cuándo avanzará la reforma de salud mental en el Congreso de Guanajuato?

La Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Antonio Chaurand Sorzano, ya trabaja en la revisión de distintas iniciativas relacionadas con salud mental. El órgano legislativo programa mesas de trabajo con los sectores involucrados antes de someter los dictámenes al Pleno.

Estos foros buscan revisar las leyes vigentes en la materia y discutir la suficiencia presupuestal de los programas de salud mental en el estado. La instancia legislativa invita a representantes del sector salud y educativo a participar en las discusiones previas a la votación.

El Congreso de Guanajuato ya aprobó otras reformas relacionadas con salud mental durante 2026, lo que confirma una agenda legislativa activa en la materia. La propuesta enfocada en niñas, adolescentes y personas con discapacidad todavía no cuenta con fecha definida para su votación en el Pleno.

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