El balneario de aguas termales poco conocido que está a 45 minutos de Guadalajara

En Jalisco, a aproximadamente 45 minutos a 1 hora del centro de Guadalajara, se encuentra el Balneario Huaxtla, un destino de aguas termales ideal para escapar del ruido de la ciudad y relajarse en sus aguas cálidas.

Su cercanía con la ciudad permite llegar fácilmente en automóvil, lo que lo convierte en una opción práctica para escapar del ritmo urbano sin recorrer largas distancias. El sitio, ubicado en Av. la Purísima #1, Col. Huaxtla, Zapopan, está rodeado por la barranca del río Santiago y se encuentra muy cerca de la Cascada de Huaxtla.

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¿Qué se puede hacer en el Balneario Huaxtla, cerca de Guadalajara?

El balneario cuenta con albercas de agua termal, además de áreas verdes, espacios para día de campo y la posibilidad de acampar en un entorno natural. Gracias a la temperatura del agua, es posible disfrutar de un baño relajante prácticamente durante todo el año, en un entorno rodeado de vegetación que crea un ambiente tranquilo para descansar, caminar o disfrutar del paisaje.

El lugar también cuenta con zonas destinadas para instalar casas de campaña, lo que permite extender la estancia, además de áreas con asadores y mesas para organizar comidas al aire libre o días de picnic en compañía de familiares y amigos.

¿Cuánto cuesta la entrada al Balneario Huaxtla?

Según ha detallado el Balneario Huaxtla a través de redes sociales, la tarifa general es de $130 pesos, mientras que niños de 3 a 8 años pagan $70 pesos.

No obstante, se recomienda a quienes lleguen a este destino cercano a Guadalajara consultar los precios y horarios vigentes directamente con el balneario antes de planear la visita, ya que pueden modificarse según la temporada o los días festivos.

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