Es oficial por el Congreso de Jalisco: SIAPA aplicará descuentos escalonados en recargos moratorios durante 2026

El Congreso de Jalisco autorizó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) a aplicar descuentos en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución a las personas que tengan adeudos por el servicio de agua durante 2026.

La medida, aprobada por el Pleno el pasado 21 de julio, busca facilitar que los usuarios se pongan al corriente en sus pagos.

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¿Qué parte de la deuda tendrá descuento?

El apoyo está dirigido a las personas usuarias que tienen pagos pendientes con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Sin embargo, la reducción no se aplicará al consumo facturado, sino a los cargos que se acumularon por no pagarlo a tiempo.

De acuerdo con el Congreso de Jalisco, los conceptos que podrán recibir descuento son:

Recargos

Intereses moratorios

Gastos de ejecución

El documento legislativo también señala que el beneficio no aplicará a usuarios que hayan incumplido convenios de pago celebrados con el SIAPA en ejercicios fiscales anteriores.

¿Cómo funcionarían los descuentos escalonados del SIAPA?

El esquema aprobado previamente por la Comisión de Hacienda establece que el porcentaje disminuirá conforme avance el año. Para las personas que liquiden el adeudo en una sola exhibición, el esquema aprobado contempla:

Hasta el 31 de julio: 100%

100% Del 1 de agosto al 30 de septiembre: 80%

80% Del 1 de octubre al 30 de noviembre: 60%

60% Del 1 al 15 de diciembre: 50%

También se plantearon convenios para pagar en parcialidades. En estos casos, el descuento sería de:

75% hasta julio

65% durante agosto y septiembre

45% en octubre y noviembre

35% durante la primera quincena de diciembre

Aunque estos porcentajes aparecen en el dictamen aprobado en comisión, la información del Pleno señala que la aplicación final dependerá del esquema autorizado por la Junta de Gobierno del SIAPA. Por ello, antes de liquidar o firmar un convenio será necesario confirmar que las condiciones se mantuvieron sin cambios.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/00bTeD7mWW — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) July 21, 2026

¿Es el mismo descuento por recibir agua de mala calidad?

El Congreso aprobó por separado otro dictamen para reducir los montos facturados en colonias con quejas por desabasto o problemas en la calidad del agua. Este segundo apoyo se relaciona con el servicio recibido, no con los recargos generados por una deuda.

La propuesta avalada en comisión establece un descuento de 80% para viviendas y pequeños comercios cuyo consumo no supere los 25 metros cúbicos mensuales. Las grandes industrias quedarían fuera, mientras que las personas de colonias no incluidas inicialmente podrían pedir al SIAPA una revisión de su caso.

Para definir las zonas beneficiadas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) deberá entregar al Congreso y al SIAPA la información sobre las quejas registradas desde el 6 de diciembre de 2024. El plazo será de ocho días naturales después de que el decreto entre en vigor.

¿Dónde se han reportado problemas con el agua?

La medida surge después de los reportes por agua con color y olor dudoso en distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. La CEDHJ informó que durante marzo de 2026 abrió dos investigaciones de oficio y recibió múltiples quejas relacionadas con la calidad del suministro.

El organismo documentó la problemática en:

Guadalajara

Zapopan

Tonalá

San Pedro Tlaquepaque

Además, pidió mantener la vigilancia sanitaria, reforzar el monitoreo y atender las fallas de infraestructura relacionadas con el abastecimiento.

¿Cuándo podrán solicitarse los descuentos?

Aunque los dictámenes ya fueron aprobados por el Pleno, todavía deberán cumplirse los pasos necesarios para su aplicación. El documento legislativo establece que el programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial y terminará el 15 de diciembre de 2026.

Después, el SIAPA deberá informar los requisitos, medios de pago y condiciones definitivas. Mientras eso ocurre, es mejor conservar los recibos y revisar sus canales oficiales antes de liquidar la deuda o firmar un convenio.

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