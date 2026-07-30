Hallan muerta a presidenta del DIF; estas fueron las causas de su fallecimiento

Muere Erika Hernández Pacheco, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Madera, Chihuahua, a los 45 años.

La funcionaria, fue localizada sin vida al interior de su vivienda, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y generó múltiples muestras de condolencias en la entidad.

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Su fallecimiento sorprendió a la comunidad de Madera, donde también era conocida por acompañar diversas actividades junto a su esposo, el presidente municipal Arnoldo Jáquez Pérez.

Muere Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el hallazgo ocurrió el miércoles 29 de julio, luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias sobre una persona sin vida en un domicilio ubicado sobre la calle Sexta y avenida Félix U. Gómez, en la zona centro del municipio de Madera.

Tras el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Policía Municipal y cuerpos de rescate acudieron al inmueble, donde confirmaron el fallecimiento de la funcionaria.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo y llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

¿De qué murió Erika Hernández Pacheco?

Luego de que el Servicio Médico Forense (SEMEFO), trasladara el cuerpo de la funcionaria para proceder con la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue asfixia por suspensión, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la autoridad estatal.

¿Quién era Erika Hernández Pacheco?

Erika Hernández Pacheco fue presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Madera, Chihuahua, institución desde la que impulsó programas enfocados en apoyar a niñas, niños, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Además de encabezar el organismo asistencial del municipio, era esposa del presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez, con quien participó en distintas actividades comunitarias, jornadas de apoyo social y programas dirigidos al bienestar de la población.

Durante su gestión mantuvo una presencia constante en acciones de asistencia social, acercándose a los sectores más vulnerables del municipio, labor por la que era ampliamente conocida entre los habitantes de Madera.

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