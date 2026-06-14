Está escondido en Jalisco y pocos lo conocen: el géiser que es furor y está a minutos de Guadalajara

A pocos minutos de Guadalajara existe un espectáculo natural que muy pocos conocen: el Géiser de Ixcatán, ubicado en la comunidad de San Francisco Ixcatán, al norte de Zapopan. En ese lugar de Jalisco, el agua caliente y el vapor brotan desde la tierra entre rocas cubiertas de minerales y azufre, recordando la actividad volcánica que existió en la región hace miles de años.

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¿Cómo funciona el Géiser de Ixcatán y qué lo hace tan especial en Jalisco?

El fenómeno del géiser se forma por actividad subterránea: el agua se calienta bajo la tierra y emerge a presión en forma de vapor y chorros de agua caliente. La acumulación de minerales y azufre tiñe las rocas de tonos amarillos, blancos y verdosos. El vapor, al mezclarse con la luz del sol, genera pequeños arcoíris alrededor del agua caliente, y las altas temperaturas crean una sensación similar a la de un sauna natural.

Sin embargo, hay un dato importante para quienes quieran visitarlo: los géiseres se encuentran dentro de propiedad privada y el acceso está restringido para ayudar a conservar el fenómeno natural y evitar daños en la zona geotérmica. Por lo tanto, este atractivo natural de Jalisco por el momento no funciona como atractivo turístico abierto al público.

¿Dónde disfrutar aguas termales cerca del Géiser de Ixcatán en Jalisco?

No obstante, existen alternativas al Géiser de Ixcatán. Para quienes quieran experimentar las aguas termales de la zona sin ingresar a la propiedad privada, hay una alternativa a aproximadamente cinco kilómetros de San Francisco Ixcatán, por carretera a Saltillo: el balneario Rancho Ávila’s.

El lugar cuenta con pozas y albercas de agua termal alimentadas por manantiales naturales. El espacio, además de dar la posibilidad de nadar, cuenta con un área infantil, regaderas, mesas y asadores, ideal para compartir un día en familia en Jalisco.

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