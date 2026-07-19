Las aguas termales a 70 km de Monterrey donde también puedes ver las estrellas: este es el valor de la entrada y el mejor horario para ir

Termas de San Joaquín es un balneario de aguas termales azufrosas ubicado a 70 km de Monterrey, Nuevo León. En este lugar brotan aguas termales desde hace más de 50 años, sin que las sequías ni las lluvias escasas de la zona hayan afectado el caudal constante del manantial.

El lugar se puede visitar durante todo el año y ofrece diferentes actividades, incluidas noches de observación astronómica. Esto es lo que debes saber sobre este destino turístico.

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¿Cuánto cuesta la entrada a Termas de San Joaquín y en qué horario abre?

El balneario está abierto al público de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., durante todo el año. En temporada vacacional o días festivos, abre los siete días de la semana, de lunes a domingo.

Según detalla en su sitio web oficial, la entrada tiene un costo de $295 por adulto. Los menores de 12 años no pagan tarifa, aunque solo tienen acceso a la zona de juegos infantiles, no a las albercas termales.

El recinto se encuentra en vía Villa de García, Nuevo León, a aproximadamente 70 kilómetros de Monterrey, una distancia que se recorre en poco más de una hora.

En estas termas la temperatura del agua se mantiene constante, cercana a los 40 °C, con minerales propios de su composición azufrosa. Las instalaciones incluyen un balneario subterráneo con vestidores y regaderas, servicio de masajes, área de cafetería, restaurante en el hotel anexo, y área de estancia y juegos infantiles.

¿Cómo son las veladas astronómicas en Termas de San Joaquín?

Además de sus aguas termales, el lugar es sede de veladas astronómicas amenizadas por Pablo Lonnie Pacheco Railey, divulgador de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa.

Estas veladas incluyen pláticas astronómicas y observación de cielo profundo, que consiste en la identificación y comentario de constelaciones, planetas, satélites, estrellas fugaces, la Vía Láctea, nebulosas, cúmulos y galaxias destacadas de la temporada.

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