El Pueblo Mágico en Hidalgo rodeado de montañas y bosques de niebla en el que puedes comprar suéteres de lana tejidos de forma artesanal

Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, se volvió parada obligada para quienes buscan acercarse a la herencia de los pueblos mesoamericanos del país. Sus habitantes mantienen vivas las tradiciones otomí y náhuatl a través de danzas, música y un trabajo artesanal que se transmite de generación en generación.

Entre esas artesanías destacan los suéteres de lana, elaborados con técnicas ancestrales como el telar de pedal, bastidores y agujas. El proceso completo incluye la esquila, el lavado y el teñido natural del material, y las piezas terminadas se consiguen en el mercado y el tianguis local.

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¿Qué se puede hacer en Acaxochitlán, Hidalgo?

Acaxochitlán significa “lugar donde abunda el acaxóchitl”, y su paisaje floreado le hace honor al nombre, afirma Hidalgo.travel. El municipio obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico en 2023 gracias a su riqueza cultural y natural, y conserva edificios de adobe y techos de teja que le dan un aire detenido en el tiempo.

El agua es protagonista de todo el entorno: las presas del Tejocotal, Santa Ana y Omiltemetl alimentan los paisajes boscosos, mientras que las cascadas de Chimalapa y San Francisco caen en velos delicados que invitan a refrescarse tras la caminata. El pueblo ofrece además senderos para ciclismo de montaña, campismo o simples recorridos entre bosques densos, con miradores escondidos desde donde se aprecia toda la sierra hidalguense.

En la plaza central se ubica el templo de la Asunción de María, construcción del siglo XVII que conserva arte mudéjar. La misma zona alberga casas señoriales y un pequeño museo arqueológico con piezas antiguas de la región.

En cuanto a gastronomía, este destino ofrece molotes, meminques, guisos de hongos en temporada, sopa de haba, barbacoa y trucha, además de bebidas como el licor de acachul. Las panaderías locales son otra parada obligada por sus “cuelgas” y “pan cruzado”, panes tradicionales usados en rituales y ceremonias.

¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Acaxochitlán?

Desde Pachuca, capital del estado, la distancia es de 71 kilómetros, con un recorrido de entre 1 hora 30 minutos y 2 horas por la carretera federal México-Tuxpan, también conocida como carretera 132.

Desde la Ciudad de México, la opción más rápida es tomar un autobús desde la Terminal Central del Norte con destino a Tulancingo, el poblado más cercano, ubicado a solo nueve minutos en coche de Acaxochitlán. Desde ahí se puede continuar en autobús o taxi hasta el municipio. Para quienes prefieren manejar, la ruta es por la carretera Lechería-Texcoco, con salida hacia Ecatepec-Pirámides y después la salida a Asunción hasta llegar al pueblo hidalguense: 141 kilómetros y un tiempo estimado de dos horas.

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