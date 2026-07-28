Jalisco estrena la Ruta 8 de Mi Transporte: este será su recorrido y estaciones para agosto 2026

Para quienes se trasladan todos los días desde Huentitán hacia el centro de Guadalajara, el camino puede implicar varios transbordos y largos tiempos de espera. Ahora, la nueva Ruta 8 busca hacer más sencillo el recorrido y acercar a las familias de esta zona con algunos de los principales sistemas de transporte de la ciudad.

El Gobierno de Jalisco y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) pusieron en marcha esta nueva línea que forma parte del sistema de Mi Transporte Tren Ligero, que con un recorrido de más de 20 kilómetros, logrará enlazar a los usuarios con diversos esquemas de transporte jalisciense como Mi Tren y transportarlos a zonas céntricas de la capital de Jalisco.

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¿Cuál será el recorrido de la nueva Ruta 8?

De acuerdo con SITEUR, la ruta cubre 20.7 kilómetros y completa el circuito en aproximadamente una hora con dos minutos. Desde Huentitán, las unidades avanzan por las siguientes vialidades:

Avenida Belisario Domínguez.

Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín.

Calzada del Ejército.

Avenida Revolución.

Zona de Calzada Independencia.

Para regresar al punto de origen, los autobuses toman un trayecto diferente:

Anáhuac.

Federico Medrano.

Constancia.

Aquiles Serdán.

Avenida Belisario Domínguez.

Periférico Norte.

El Gobierno de Jalisco informó que el recorrido beneficiará directa e indirectamente a cerca de 21 colonias. Entre las zonas comunicadas se encuentran:

Huentitán

Oblatos

Alameda

Atlas Olímpica

Centro Histórico

Además, el trayecto permitirá acercarse a sitios como la Barranca de Huentitán y el Mercado San Juan de Dios, dos puntos importantes para las familias del norte y centro de Guadalajara.

¿Con qué estaciones conecta la Ruta 8?

Aunque la Ruta 8 funciona con autobuses y no es una nueva línea ferroviaria, su recorrido permitirá enlazar con estaciones de Mi Tren y Mi Macro Calzada.

Los principales puntos de conexión son:

Belisario Domínguez , de la Línea 2 de Mi Tren.

, de la Línea 2 de Mi Tren. Plaza de la Bandera , de la Línea 3.

, de la Línea 3. Independencia , de la Línea 3.

, de la Línea 3. Bicentenario, de Mi Macro Calzada.

Así, las personas usuarias podrán continuar su traslado hacia otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara sin depender de una sola ruta. SITEUR estima que el nuevo servicio atenderá alrededor de 7 mil 200 viajes al día.

¿Cuánto cuesta la Ruta 8, cada cuánto pasa y cómo funcionan los transbordos?

Según información oficial la ruta 8 opera con una flota de ocho autobuses Mercedes-Benz, todos equipados con accesibilidad universal, y tiene una frecuencia promedio de paso de 10 minutos. Sin embargo, el tiempo de espera puede variar por el tránsito o algún incidente en el camino, por lo que se recomienda salir con algunos minutos de anticipación y consultar los avisos oficiales de SITEUR.

De acuerdo con SITEUR, la tarifa general de Mi Transporte Tren Ligero es de $11 pesos, mientras que las personas beneficiarias de Mi Pasaje pagan $5.50 pesos. El servicio también acepta la tarjeta Mi Movilidad, que puede utilizarse en Mi Tren, Mi Macro Calzada y otras rutas integradas.

Además, al pagar la tarifa completa con una tarjeta electrónica, el segundo viaje entre Mi Transporte Tren Ligero y Mi Tren o Mi Macro tiene un descuento del 50%, siempre que el transbordo se realice dentro de los siguientes 15 minutos. Este beneficio no aplica a Mi Pasaje, debido a que esa tarjeta ya cuenta con una tarifa preferencial.

La nueva ruta forma parte del plan estatal anunciado en 2025, que contempla una inversión de 2 mil 305 millones de pesos para adquirir 203 autobuses y trenes. Con estas unidades, el Gobierno de Jalisco busca ampliar la cobertura y reducir los tiempos de espera en los servicios administrados por SITEUR.

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