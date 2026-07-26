Es oficial por el Congreso de Jalisco: aprueban reforma que impactará en el acceso al transporte público gratuito de estos sectores

El acceso al transporte público gratuito en Jalisco para ciertos grupos podría extender su cobertura y comenzar a beneficiar de manera permanente a otros sectores como estudiantes y personas vulnerables.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso local aprobó un dictamen con ese objetivo, como parte de un paquete de reformas en materia de derechos sociales.

La aprobación de este dictamen ocurre meses después de que el gobernador Pablo Lemus presentara una iniciativa para dar rango constitucional al transporte público gratuito para determinados sectores de la población. Sin embargo, el Congreso de Jalisco aún no ha dado a conocer el contenido íntegro del dictamen aprobado por la comisión, por lo que se desconoce si retoma en su totalidad esa propuesta o cuáles serían los cambios específicos que plantea.

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¿Qué propone la reforma sobre el transporte público gratuito en Jalisco?

El dictamen aprobado por la comisión plantea ampliar el acceso al transporte público gratuito para estudiantes y grupos vulnerables, con el propósito de fortalecer la protección de derechos y facilitar la movilidad de estos sectores.

No obstante, la iniciativa aún no representa un cambio definitivo. Tras su aprobación en comisión, el siguiente paso será que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno del Congreso de Jalisco. Solo si recibe el respaldo de las y los diputados podrá continuar el proceso para su publicación y eventual entrada en vigor.

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Así funciona actualmente el apoyo al transporte público en Jalisco

Mientras la reforma sigue su curso legislativo, en Jalisco ya opera el programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, antes conocido como Mi Pasaje, mediante el cual distintos sectores de la población, como estudiantes, pueden recibir subsidios para utilizar el transporte público y pagar solo 5 pesos.

Además, desde este año el Gobierno estatal implementó un esquema de transporte gratuito para niñas y niños de entre 4 y 12 años inscritos en escuelas, beneficio que se otorga mediante registro previo y la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. El programa contempla hasta dos pasajes diarios sin costo, por lo que el acceso depende de cumplir con el proceso de inscripción correspondiente.

De aprobarse la reforma en todas sus etapas, el acceso gratuito al transporte para estudiantes y grupos vulnerables se convertiría en una ayuda constante y de mayor alcance.

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