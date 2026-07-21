El balneario en Ixtapan de la Sal que cobra hasta 5 veces menos que el parque grande: ¿cuánto cuesta entrar y cómo llegar desde CDMX?

Ixtapan de la Sal es uno de los destinos del Estado de México más conocidos para quienes buscan descansar entre aguas termales, albercas y actividades familiares. Aunque muchos visitantes ubican primero al famoso Parque Acuático Ixtapan, existe otra alternativa dentro del mismo municipio que ofrece una experiencia distinta y con un precio de entrada mucho menor.

Se trata del Balneario Municipal El Bañito, un espacio de aguas termales ubicado en el centro del Pueblo Mágico. Sus tarifas pueden representar un ahorro de hasta cinco veces frente al parque acuático, aunque la diferencia depende de la temporada y del tipo de boleto que se compare.

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¿Por qué El Bañito puede costar hasta cinco veces menos?

La diferencia de precios entre ambos sitios se debe principalmente al tipo de experiencia que ofrece cada uno. Mientras el Parque Acuático Ixtapan cuenta con atracciones como albercas, juegos, toboganes y otros servicios recreativos, El Bañito está enfocado principalmente en aguas termales y espacios de descanso.

De acuerdo con información turística del municipio, el Balneario Municipal El Bañito mantiene tarifas que pueden variar según la temporada. Como referencia, la entrada para adultos puede encontrarse en aproximadamente 75 pesos durante temporada normal y alrededor de 95 pesos en temporada alta o fines de semana.

En contraste, el Parque Acuático Ixtapan aparece en comparativos de precios con una entrada aproximada de 395 pesos para adultos, 275 pesos para niñas y niños y acceso gratuito para menores de 90 centímetros. Antes de acudir, se recomienda consultar las tarifas oficiales vigentes de cada recinto, ya que pueden cambiar por temporada, promociones o paquetes especiales.

¿Qué ofrece El Bañito en Ixtapan de la Sal?

El Balneario Municipal El Bañito es uno de los atractivos turísticos reconocidos de Ixtapan de la Sal y se encuentra en la zona centro del municipio. De acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, está ubicado en la calle Ignacio Allende esquina con 20 de Noviembre.

Entre sus principales servicios se encuentran:

Albercas de agua termal.

Tinas de hidromasaje.

Áreas de descanso.

Servicios de masaje.

Espacios para visitantes que buscan relajarse.

Además, el balneario cuenta con horarios amplios para recibir visitantes. Según información turística de Ixtapan de la Sal, abre aproximadamente de 6:00 a 17:00 horas, aunque los horarios pueden modificarse, por lo que es recomendable confirmarlos antes del viaje.

A diferencia del Parque Acuático Ixtapan, que está más orientado a familias que buscan atracciones acuáticas de mayor tamaño, El Bañito puede ser una opción para quienes prefieren un ambiente más tranquilo y aprovechar las aguas termales sin pagar una entrada más elevada.

¿Cómo llegar a El Bañito desde CDMX?

Para quienes viajan desde la Ciudad de México en automóvil, una de las rutas habituales consiste en tomar la autopista México-Toluca, continuar por la Nueva Autopista Lerma-3 Marías, seguir hacia Tenango y posteriormente tomar la vía con dirección a Ixtapan de la Sal.

De acuerdo con la ruta publicada por el Parque Acuático Ixtapan, desde la zona poniente del Valle de México el trayecto puede tomar aproximadamente una hora con cuatro minutos desde la Caseta La Venta, con una distancia cercana a 80 kilómetros. El tiempo puede cambiar según el punto de salida, el tráfico y las condiciones de la carretera.

En caso de utilizar automóvil particular, el costo del recorrido puede variar por el pago de peajes. Como referencia, el traslado desde la Ciudad de México hacia Ixtapan de la Sal puede representar un gasto aproximado de entre 210 y 320 pesos en casetas, dependiendo de la ruta elegida. Otra opción contempla el paso por la caseta de Tenango, cuyo costo puede rondar aproximadamente los 48 pesos.

Para quienes prefieren viajar en transporte público, una alternativa es trasladarse desde la Ciudad de México o Toluca hacia Ixtapan de la Sal mediante autobuses. Desde la Terminal de Toluca, el servicio de Flecha Roja tiene un costo aproximado de 98 pesos por boleto sencillo y un recorrido cercano a una hora con 10 minutos, aunque los precios y horarios pueden cambiar según la temporada y la disponibilidad de cada línea.

También existen opciones de autobús desde la Ciudad de México, con recorridos que pueden durar aproximadamente una hora con 50 minutos y precios que pueden encontrarse alrededor de 200 a 300 pesos, dependiendo del servicio seleccionado. Antes de viajar, se recomienda consultar directamente con las empresas de transporte para confirmar horarios, tarifas y puntos de salida.

¿Qué conviene revisar antes de visitar este balneario?

Aunque El Bañito representa una alternativa más económica frente al parque acuático, los costos pueden cambiar dependiendo de la fecha del viaje, promociones disponibles o servicios adicionales que se quieran contratar.

Antes de acudir, se recomienda:

Confirmar el precio actualizado de entrada.

Revisar horarios de apertura.

Consultar si existen restricciones para alimentos, servicios adicionales o áreas específicas.

Planear la ruta con anticipación, especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales.

De esta forma, los visitantes pueden elegir entre las distintas opciones que ofrece Ixtapan de la Sal según su presupuesto y el tipo de experiencia que buscan durante su visita.

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