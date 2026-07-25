El balneario de aguas termales en Hidalgo con 35% de descuento para los beneficiarios de INAPAM

Las altas temperaturas del verano invitan a buscar lugares donde refrescarse y disfrutar de la naturaleza sin gastar de más. En este sentido, el Balneario El Arenal, en Hidalgo, es una buena alternativa. El lugar ofrece a los beneficiarios de INAPAM una entrada con costo diferenciado, un 35% menor a la tarifa general.

Además de albercas con aguas termales, el balneario cuenta con spa, cabañas y más. Estos son los precios actualizados en julio de 2026 y lo que puedes hacer en el lugar.

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¿Cuánto cuesta ingresar al Balneario El Arenal y dónde queda exactamente?

El costo del boleto general para entrar a este balneario de Hidalgo es de $200. Además, existe una tarifa diferenciada para beneficiarios INAPAM ($130) y para quienes van en excursión ($165).

Para quienes buscan quedarse más tiempo, el balneario también renta casas de camping equipadas, con las siguientes tarifas:

Casa para 2 personas: 350 pesos.

Casa para 4 personas: 450 pesos.

Casa para 6 personas: 600 pesos.

El complejo se ubica en la Carretera Huichapan-Tecozautla Km. 27.5, en Morelos, dentro del municipio de Tecozautla, Hidalgo.

¿Qué instalaciones tiene el balneario de aguas termales en Hidalgo?

El Arenal cuenta con aguas termales de origen natural, ideales para relajarse. Entre sus atractivos principales destacan:

Área de hidromasaje , con 95 centímetros de profundidad, que ayuda a aliviar contracturas musculares y reducir el estrés.

, con 95 centímetros de profundidad, que ayuda a aliviar contracturas musculares y reducir el estrés. Alberca familiar con aguas cristalinas mesotermales de más de 36 grados centígrados, con profundidades de 90 centímetros y 1.40 metros.

con aguas cristalinas mesotermales de más de 36 grados centígrados, con profundidades de 90 centímetros y 1.40 metros. Tobogán infantil de más de 15 metros de distancia.

de más de 15 metros de distancia. Alberca Pirata Kids , de 45 centímetros de profundidad, con temática de piratas y dragones.

, de 45 centímetros de profundidad, con temática de piratas y dragones. Chapoteadero de 45 centímetros de profundidad con dos deslizantes para niños.

Los beneficiarios de INAPAM y demás visitantes también pueden aprovechar otros servicios que ofrece el complejo, como spa, con masajes y tratamientos de bienestar; servicios de hospedaje y camping. Para más información, el establecimiento pone a disposición el teléfono 773 106 8780

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