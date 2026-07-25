Refrendo de licencia comercial en Guadalajara: qué pasa si no pagaste a tiempo y cómo regularizarte

Tener un negocio en Guadalajara también implica renovar cada año la licencia de giro o licencia de comercio. Cuando el refrendo queda pendiente, el adeudo puede aumentar y la falta del documento vigente puede detectarse durante una inspección municipal.

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, el plazo ordinario de 2026 terminó el último día de febrero, aunque la Tesorería concedió una prórroga, la cual finalizará el día 31 de julio.

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Tipos de licencias de funcionamiento en Guadalajara y sus costos

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, estos son los principales tipos de licencia, los giros que abarcan y su costo en 2026:

Licencia Municipal de Giro Comercial tipo A

Tipo de negocio: Giros comerciales y de prestación de servicios básicos o de primera necesidad en pequeña escala, como mercerías, tiendas de ropa, calzado, entre otros

Giros comerciales y de prestación de servicios básicos o de primera necesidad en pequeña escala, como mercerías, tiendas de ropa, calzado, entre otros Precio: $618 por impresión de licencia + $57 por formato múltiple

Licencia Municipal de Giro Comercial tipo B

Tipo de negocio: Giros de riesgo medio que requieren supervisión previa para obtener la licencia, como lavanderías, talleres mecánicos, consultorios médicos, herrerías, entre otros

Giros de riesgo medio que requieren supervisión previa para obtener la licencia, como lavanderías, talleres mecánicos, consultorios médicos, herrerías, entre otros Precio: $618 por impresión de licencia + $57 por formato múltiple

Licencia Municipal de Giro Comercial tipo C

Tipo de negocio: Giros de riesgo alto que requieren supervisión antes de la autorización, como guarderías, escuelas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas de baja graduación

Giros de riesgo alto que requieren supervisión antes de la autorización, como guarderías, escuelas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas de baja graduación Precio: $618 por impresión de licencia + $57 por formato múltiple. En caso de contar con venta o consumo de bebidas alcohólicas y anuncios, pueden aplicarse pagos adicionales conforme a la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Guadalajara

Licencia Municipal de Giro Comercial tipo D

Tipo de negocio: Giros de regulación y control especial con venta o consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, como venta de vinos y licores, bares y salones de eventos

Giros de regulación y control especial con venta o consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, como venta de vinos y licores, bares y salones de eventos Precio: $618 por impresión de licencia + $57 por formato múltiple. En establecimientos con venta o consumo de bebidas alcohólicas y anuncios pueden aplicarse pagos adicionales conforme a la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Guadalajara

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Los trámites ante la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos y @PCYBOMGDL se realizan de manera presencial y los pagos se realizan en recaudadoras.



Si te llaman para solicitar pagos por teléfono o transferencia y te aseguran… pic.twitter.com/bYLihehumS — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 7, 2026

¿Qué pasa si no realizaste el refrendo?

Una vez vencido el periodo de gracia, el adeudo puede generar cargos adicionales. La Ley de Ingresos de Guadalajara para 2026 establece un recargo de 1.47% mensual por falta de pago oportuno y contempla multas por cada año sin refrendar:

De 890 a 20 mil 719 pesos para negocios donde no se vendan ni consuman bebidas alcohólicas

para negocios donde no se vendan ni consuman bebidas alcohólicas Del 20% al 30% del valor de la licencia para establecimientos con venta o consumo de alcohol

El monto dependerá del tipo de giro y del procedimiento que siga la autoridad. La ley no establece una clausura automática por el simple vencimiento del plazo, pero la falta de refrendo sí puede ser detectada durante una revisión.

¿Cómo regularizar la licencia comercial?

El proceso comienza en Visor Urbano, donde se debe solicitar la revisión del refrendo con el folio de la licencia y el RFC del titular. Después de revisar el expediente, el sistema indicará si existen observaciones antes de permitir el pago.

Además, si la licencia o el domicilio del establecimiento tienen adeudos municipales vinculados, será necesario ponerse al corriente antes de concluir el refrendo, según la Ley de Ingresos.

El portal de pago funciona todos los días de 1:00 a 22:50 horas, debido a los horarios de procesamiento bancario. Desde la misma página se puede consultar el recibo y reimprimir la licencia pagada.

¿Dónde recibir atención presencial?

Quienes necesiten orientación pueden acudir a la Dirección de Padrón y Licencias, ubicada en 5 de Febrero 249, Unidad Administrativa Reforma. También está disponible la Tesorería Municipal, en Miguel Blanco 901, entre Colón y Galeana, en la Zona Centro.

Para resolver dudas sobre el refrendo se puede llamar al 33 3669 1300, extensiones 1581 y 1651. Los problemas con el pago por internet se atienden en el 33 3837 2600, extensiones 2613, 2457 y 2466, o en el correo pagos.electronicos@guadalajara.gob.mx.

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