INAPAM tiene un programa poco conocido que ayuda a adultos mayores a conseguir empleo con aguinaldo y seguro médico: estos son los requisitos

Encontrar empleo después de los 60 años no siempre es sencillo, incluso para quienes tienen experiencia, energía y deseos de continuar trabajando. Para apoyarles en esta búsqueda, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa que los acerca a empresas con vacantes disponibles.

Se trata del Servicio de Vinculación Productiva, una opción gratuita que puede llevar a un empleo formal con sueldo, aguinaldo y seguridad social. Pese a lo anterior, es importante aclarar que estas prestaciones no las entrega directamente el INAPAM, sino la empresa que contrate al adulto mayor.

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¿Qué es la Vinculación Productiva del INAPAM?

De acuerdo con el instituto, el programa sirve como enlace entre las personas adultas mayores que buscan trabajo y las empresas participantes. Durante el proceso se revisan la experiencia, los conocimientos, las habilidades y la disponibilidad de cada aspirante para encontrar una vacante adecuada a su perfil.

Para lograr lo anterior, la estrategia contempla dos modalidades:

Empleo formal: ofrece salario y las prestaciones establecidas en el contrato y en la legislación laboral.

ofrece salario y las prestaciones establecidas en el contrato y en la legislación laboral. Empacado voluntario de mercancías: permite colaborar en tiendas de autoservicio bajo un esquema voluntario.

Es importante mencionar que beneficios propios de este programa como el aguinaldo y la seguridad social, corresponden únicamente a quienes sean contratados formalmente, ya que participar como empacador voluntario no significa convertirse en trabajador de la tienda.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo y seguro médico?

Para obtener los beneficios del programa, la persona deberá completar el proceso de vinculación y conseguir un empleo formal.

Los pasos necesarios son:

Registrarse en el Servicio de Vinculación Productiva

Encontrar una vacante disponible

Cumplir con el perfil solicitado por la empresa

Presentarse a la entrevista

Ser seleccionado por el empleador

Formalizar la contratación

Una vez iniciada la relación laboral, la empresa deberá cubrir las prestaciones correspondientes. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario y pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan trabajado el año completo también tienen derecho a recibir la parte proporcional.

¿Qué requisitos pide el INAPAM?

Para comenzar el proceso, el instituto solicita únicamente:

Credencial vigente del INAPAM.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

La credencial se otorga a partir de los 60 años, por lo que también sirve para comprobar la edad. El registro es gratuito y la atención se ofrece de las 8:00 a las 14:00 horas en los módulos habilitados.

¿Cómo solicitar una vacante paso a paso?

El registro no consiste únicamente en entregar los documentos. Después será necesario revisar las ofertas disponibles y participar en el proceso de selección de la empresa.

La persona interesada deberá:

Acudir al módulo de Vinculación Productiva del INAPAM más cercano Presentar la credencial vigente del INAPAM y la CURP Llenar la solicitud de inclusión social Realizar una entrevista con el personal promotor Consultar las vacantes que coincidan con su perfil Elegir una oferta de empleo Presentarse a una entrevista con la empresa Esperar la respuesta del empleador

Completar el registro no garantiza una contratación inmediata. Las oportunidades dependen de las vacantes disponibles en cada ciudad, los requisitos de la empresa y el perfil de la persona solicitante.

¿Cómo saber si la vacante ofrece prestaciones de ley?

Antes de firmar un contrato, es importante conocer con claridad las condiciones de la vacante. La persona puede preguntar por:

Sueldo y forma de pago

Horario y días de descanso

Actividades que deberá realizar

Tipo y duración del contrato

Alta ante el IMSS u otra institución de seguridad social

Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo

Lugar donde realizará el trabajo

Revisar estos puntos ayudará a confirmar que se trata de una contratación formal y permitirá distinguirla de una actividad voluntaria.

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