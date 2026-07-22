Licencia de conducir: Estados donde aplica el 50% con credencial INAPAM

La licencia de conducir es necesaria para poder circular en todo el país y varios estados ofrecen un 50% de descuento en el trámite si cuentas con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

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¿Qué estados ofrecen descuento en la licencia?

Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato son los estados que tienen este beneficio vigente.

En el caso de Sonora aplica para adultos mayores de 60 años y pensionados. Querétaro para personas con credencial INAPAM vigente, jubilados y pensionados. Guanajuato lo aplica en los derechos por expedición o refrendo para personas de la tercera edad y jubilados y Jalisco para personas mayores de 65 años en expedición, refrendo, reposición o duplicado.

Edomex aplica rebajas en licencia de servicio partículas tipo A y C para mayores de 60 años o portadores de credencial INAPAM. Chiapas y Veracruz dan el descuento al presentar tu credencial INAPAM vigente.

Requisitos para tramitar el descuento en la licencia

Para acceder al descuento del 50% deberás presentar la siguiente documentación:

Credencial vigente del INAPAM

Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

En algunos módulos se pude examen médico o visual aprobatorio

Cabe mencionar que hay estados donde la licencia de conducir es permanente como el caso de la CDMX, Edomex, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas.

La licencia de conducir es un documento regulado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) pero tiene validez nacional debido a los acuerdos entre entidades federativas, pero siempre que salgas a carretera es importante que tomes en cuenta los requisitos locales, vigencia y documentos adicionales.

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