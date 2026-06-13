Es oficial en Hidalgo: Secretaría de Seguridad Pública identifica la zona más peligrosa para circular en el Arco Norte

El Arco Norte no es una vía menor en la movilidad del centro del país: rodea la Zona Metropolitana del Valle de México, conecta rutas hacia Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, y es paso frecuente para transporte de carga y automovilistas.

Sin embargo, y pese a su importancia para la conectividad del país, esta carretera mantiene altos índices de inseguridad. Y uno de los principales focos rojos se encuentra en Hidalgo, particularmente en el tramo que atraviesa Tula de Allende.

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¿Qué preocupa del Arco Norte en Hidalgo?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, Tula de Allende aparece como el punto más delicado del tramo hidalguense.

Durante un encuentro con autoridades de seguridad, Cruz Neri indicó que este municipio concentra 45% de los robos registrados en la vía. Aunque no se precisó un kilómetro exacto de riesgo, sí señaló a este municipio como la zona con mayor incidencia.

¿Qué municipios reportan robos?

Además de Tula de Allende, las autoridades ubicaron incidentes en otros puntos del corredor, entre ellos:

Tolcayuca

Atitalaquia

Emiliano Zapata

Villa de Tezontepec

La SSPH señaló que algunas personas presuntamente relacionadas con estos delitos provendrían de entidades vecinas, principalmente del Estado de México, aunque operarían con apoyo local. Esa dinámica complica la vigilancia, pues los grupos pueden desplazarse entre límites estatales y distintos accesos de la autopista.

Maneja con precaución en el Arco Norte. El número de robo a automovilistas también ha aumentado en este tramo del Arco Norte. (Guardia Nacional Carreteras)

El riesgo tampoco se limita al transporte pesado. Según autoridades, si bien el robo al autotransporte concentra buena parte de la atención, los vehículos particulares también aparecen en los reportes revisados durante las reuniones de seguridad.

A nivel nacional, el robo al autotransporte ocurre unas 21 veces al día en promedio y ocho de cada 10 casos reportados son violentos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo. Para los transportistas, esta inseguridad también puede encarecer los viajes por gastos en seguros, monitoreo y rutas alternas.

¿Cuánto aumentaron las denuncias?

Las denuncias recientes muestran un repunte en dos frentes. Por un lado, los casos de robo al transporte de carga pasaron de 15 a 19 entre abril y junio, equivalente a un aumento de 27%. Por otro, los reportes de vehículos particulares también subieron: de 16 unidades robadas se pasó a 21 en el mismo periodo.

El contraste aparece en las cifras de la concesionaria IDEAL. Al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, la empresa reportó una baja de 74 a 29 asaltos; aun así, el incremento observado entre abril y junio mantiene la atención sobre el tramo hidalguense.

¿Cómo vigilarán el Arco Norte?

En vigilancia, uno de los avances revisados durante el encuentro entre autoridades de seguridad fue la instalación de cámaras conectadas al C5i en el tramo hidalguense del Arco Norte. El acuerdo contempla 10 equipos de videovigilancia y, hasta el último reporte, quedarían tres pendientes por colocar.

Otro punto revisado fueron los operativos sobre la autopista. De enero a mayo, las autoridades inspeccionaron 465 unidades de autotransporte; de ellas, 41 recibieron infracciones por exceder límites de peso o dimensiones, o por no contar con las autorizaciones necesarias para circular.

Para quienes viajan por el Arco Norte, lo recomendable es revisar reportes oficiales antes de salir, evitar detenerse en zonas solas y mantenerse atentos al trayecto. En caso de robo, intento de asalto o cualquier incidente en carretera, la Guardia Nacional recibe reportes en el 088 y las emergencias también pueden canalizarse al 911.

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