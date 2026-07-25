Fechas clave y requisitos para la inscripción a la Prepa en Línea SEP 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la convocatoria para estudiar la Prepa en Línea de forma gratuita, así que si estás interesado en estudiar el bachillerato, te compartimos toda la información para que no te quedes sin estudiar, no importa tu edad o si vives dentro o fuera del país.

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Requisitos para estudiar la Prepa en Línea de la SEP

La convocatoria esta abierta para cualquier persona mexicana o extranjera que haya concluido la secundaria y es necesario contar con la siguiente documentación:

Fotografía tipo credencial en formato JPG reciente a color y con fondo blanco

Certificado de secundaria

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Además es indispensable contar con equipo de cómputo que pueda cargar documentos y cuente con conexión a internet, que tenga sistema operativo Windows 10 o macOS Catalina. Puedes acceder con dispositivos móviles Android 5.0 o iOS 11 pero algunas actividades requieren programas específicos de computadora.

Fechas clave y pasos para la inscripción

El registro se llevará a cabo del 27 de julio al 5 de agosto, solo debes ingresar al siguiente enlace y contar con un correo electrónico personal. Te pedirán información personal y te proporcionarán tus claves de acceso para ingresar a la plataforma educativa.

El módulo propedéutico es obligatorio y se cursará del 10 al 19 de agosto y los resultados se publicarán del 21 al 26 de agosto.

En caso de que hayas obtenido una calificación mínima de 60 puntos deberás concluir tu inscripción del 21 al 26 de agosto.

Una vez que hayas concluido tu proceso de inscripción tendrás que activar tu cuenta de correo institucional con las claves de acceso del módulo propedéutico y te integrarás a la generación 91 para cursar el módulo 1 del 31 de agosto al 27 de septiembre.

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