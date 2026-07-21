El parque acuático cerca de León que pocos conocen: esto es lo que cuesta entrar y así puedes llegar en julio 2026

Los parques acuáticos son un plan atractivo para muchas familias durante las vacaciones de verano. Uno de ellos es Splash Parque Acuático Silao, ubicado en la Carretera Panamericana, Silao - León Km 3, colonia Nuevo México, en Silao, Guanajuato.

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¿Qué atracciones tiene el parque acuático Splash?

El parque cuenta con distintas atracciones acuáticas, entre ellas deslizzer, alberca de olas, thunder water, toboganes, castillo infantil y chapoteaderos. También ofrece canchas deportivas, juegos infantiles y albercas, además de un mini zoológico.

Entre los servicios disponibles para los visitantes se encuentran asadores, restaurante, comida rápida, tienditas, bar, tienda boutique, renta de llantas, capilla, baños, vestidores y enfermería.

¿Cuánto cuesta la entrada al parque acuático Splash cerca de León?

Las tarifas generales del parque acuático cerca de León se dividen según la estatura de cada visitante. De acuerdo con su sitio web, los valores son:

Boleto Grande , para personas con más de 1.30 metros de estatura: $280

, para personas con Boleto Chico , para quienes miden entre 90 y 130 centímetros: $150

, para quienes miden entre 90 y 130 centímetros: Credencial Inapam: $140

De 0 a 90 centímetros de estatura: no pagan entrada

El acceso general incluye acceso a sus atracciones, exhibiciones educativas, áreas recreativas, el acuario, mini zoo y diversas atracciones acuáticas como la alberca de olas y toboganes, además de usar las canchas deportivas. No obstante, no están incluidas las actividades con especies marinas.

Los boletos se pueden adquirir de forma anticipada a través del sitio online. El lugar está abierto todos los días del año, de 9 a.m. a 6 p.m, según detalla el parque.

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