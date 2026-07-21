INAPAM tiene convenio que reduce el pasaporte mexicano al 50% para adultos mayores: estos son los documentos y cómo tramitarlo sin filas en 2026

El pasaporte mexicano es el trámite más solicitado entre quienes planean un viaje al extranjero este año. La SRE, en conjunto con INAPAM, define con precisión quién accede al beneficio y qué papeles debe llevar el solicitante a su cita, un dato que muchos ignoran hasta el día de la gestión.

No todos los adultos mayores reciben el descuento de forma automática. El trámite exige comprobar la edad con un documento oficial, y existe una confusión frecuente sobre qué credencial cumple ese papel.

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¿El INAPAM otorga el descuento del pasaporte mexicano?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no es, por sí sola, la que activa el beneficio. El artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 establece que el descuento aplica por edad, no por la afiliación a un programa específico, y la SRE lo confirma así.

Quienes tienen 60 años o más acceden al 50% de descuento sin importar si cuentan o no con la credencial del INAPAM. El requisito real es acreditar la fecha de nacimiento con una identificación oficial vigente, y ese documento puede variar según lo que el solicitante tenga a la mano.

Credencial para votar vigente (INE)

Credencial del INAPAM vigente

Acta de nacimiento

Matrícula consular

Licencia de conducir vigente

Personas con discapacidad comprobada y trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá también entran en este mismo esquema. En este último caso, el beneficio no cubre la vigencia de diez años, una restricción que la SRE aplica de forma puntual para ese grupo.

Con descuento, el pasaporte de 10 años cuesta $2,140 pesos en 2026. (Getty Images)

¿Cómo tramitar el pasaporte sin hacer fila en 2026?

Agendar la cita con anticipación evita las filas físicas en las oficinas de la SRE. El trámite se paga antes de acudir, mediante una línea de captura, y el comprobante bancario original forma parte de los papeles obligatorios ese día.

La dependencia ofrece tres canales para reservar el espacio: llamada telefónica, portal en línea y WhatsApp. Cada opción evita la espera en ventanilla y permite elegir oficina, fecha y vigencia desde antes de salir de casa.

Una vez agendada la cita, el solicitante solo entrega su documentación y recibe el pasaporte el mismo día. El proceso completo toma minutos cuando los papeles llegan completos y ordenados desde el primer momento.

Formas de agendar la cita

Por teléfono: al 55 8932 4827, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas (CURP a la mano).

al 55 8932 4827, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas (CURP a la mano). Por internet: en el portal citas.sre.gob.mx, con cuenta LlaveMx o correo electrónico.

en el portal citas.sre.gob.mx, con cuenta LlaveMx o correo electrónico. Por WhatsApp: guarda el número (+52) 55 8932 4827 y envía la palabra “Hola”.

Requisitos generales para el trámite

Documento de nacionalidad (acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o cédula de identidad ciudadana)

Identificación oficial vigente (INE, matrícula consular o licencia de conducir)

Comprobante de pago original sellado por el banco

Hoja de confirmación de cita impresa

Costos del pasaporte con el 50% de descuento (2026)

Vigencia de 3 años: $900 pesos

Vigencia de 6 años: $1,220 pesos

Vigencia de 10 años: $2,140 pesos (no aplica para trabajadores agrícolas)

Quien viaja con frecuencia encuentra en las vigencias largas la opción más conveniente para evitar renovaciones. Revisar la fecha de vencimiento antes de un viaje internacional evita contratiempos de última hora, sobre todo cuando el destino exige meses de vigencia mínima.

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