Es oficial en Hidalgo: proponen en el Congreso una medida que cambiará el sistema de transporte público

El Congreso de Hidalgo recibe una propuesta legislativa que, de aprobarse, modificará la forma en que operan las unidades del transporte público en la entidad. La iniciativa —presentada ante el pleno— plantea cambios tanto en la Ley de Movilidad y Transporte como en la Ley de Seguridad Pública estatal, y pone en el centro a los usuarios más vulnerables del sistema de movilidad.

La propuesta surge en un contexto de alta demanda ciudadana. Estudiantes, personas adultas mayores, trabajadoras y trabajadores que dependen del transporte colectivo en Pachuca y los municipios conurbados son los principales destinatarios de esta reforma, según se expuso durante la presentación legislativa.

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¿Qué propone la iniciativa para el transporte público en Hidalgo?

La diputada local de Morena por el distrito de Villas del Álamo, Hilda Miranda Miranda, presenta ante el Congreso del Estado de Hidalgo una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte y a la Ley de Seguridad Pública. El proyecto contempla la instalación gradual de cámaras de seguridad, botones de pánico y sistemas de grabación en unidades del transporte público y en zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

La iniciativa también incluye mejoras en paraderos, terminales y estaciones: iluminación reforzada, nueva señalización y protocolos de atención inmediata ante incidentes. Estos cambios buscan reducir los tiempos de respuesta de las autoridades frente a emergencias o hechos delictivos dentro del sistema de movilidad estatal.

El proyecto legislativo plantea además fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) y las autoridades de procuración de justicia. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante reportes y garantizar el resguardo de imágenes captadas por los sistemas instalados.

Congreso de Hidalgo: iniciativa plantea instalar sistemas de grabación en unidades del transporte público y mejorar la iluminación en paraderos. (Twitter/@CongresoHidalgo)

¿Por qué el transporte público de Hidalgo necesita esta reforma?

La percepción de inseguridad en el transporte colectivo es un tema recurrente en la zona metropolitana de Pachuca y los municipios conurbados, según se señaló en la exposición legislativa. La iniciativa prioriza a quienes más dependen del sistema: estudiantes, adultos mayores, trabajadores y mujeres, grupos identificados como los principales usuarios del transporte público en la entidad.

La reforma también busca resolver la falta de herramientas tecnológicas de respuesta inmediata que enfrenta hoy el sistema. La ausencia de mecanismos de auxilio en las unidades deja a los pasajeros sin opciones concretas ante una emergencia, situación que la iniciativa busca atacar con la instalación de botones de pánico y sistemas de grabación con resguardo de imágenes.

Si la propuesta avanza en el Congreso de Hidalgo, el sistema de transporte público deberá adaptarse de forma gradual a las nuevas exigencias tecnológicas y de coordinación interinstitucional. El seguimiento al dictamen legislativo determinará si estas medidas se convierten en obligación legal para los concesionarios del transporte en el estado.

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